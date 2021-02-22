Yeni Malatyaspor’un Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

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Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayıran Yeni Malatyaspor, Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor.

Süper Lig'de Mücadele eden Yeni Malatyaspor, cuma günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve 5’e 2 pas çalışmalarıyla başlayıp çift kale maç ile sona erdi.

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