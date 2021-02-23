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Kahtalı: “129 milyon TL değerinden bir viyadük yatırımı Malatya’ya kazandıracağız”

İHA

Kahtalı: “129 milyon TL değerinden bir viyadük yatırımı Malatya’ya kazandıracağız”

AK Parti Malatya Milletvekilli Hakan Kahtalı, 18 yılda Malatya‘ya 25 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyleyip, "Yeşilyurt bölgesine de yaklaşık 129 milyon değerinde bir viyadük yatırımı kazandıracağız”dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, il kongre sürecini tamamlayan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’yı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Hakan Kahtalı, 18 yıl içerisinde Malatya’ya 25 milyarlık hizmeti kazandırdıklarını ifade ederek, “AK Parti olarak Malatya'da kongre süreci tamamladık. İnşallah Malatya’da 2023 için çok iyi bir kadro oluşturuldu” şeklinde konuştu.

"129 milyon değerinde bir viyadük yapılacak"
Malatya’ya yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Kahtalı, "Ulaştırma anlamında baktığımızda Ocak ayında Kömürhan köprüsü ile Tohma köprüsünün açılışını yaptık. Kuzey çevre yolunun 54 kilometresinin 20 kilometresi tamamlandı. Allah nasip ederse bu yıl Battalgazi bölgesine kadar olan kısmını tamamlamış ve 2022 sonu itibariyle hizmete sunmuş olacağız. Malatya havaalanı terminal binasının temelini attık. Bunun değeri de 250 milyon civarında. Ulaştırma Bakanımız Malatya’ya geldiğinde çok önemli bir talebimiz oldu. Beylerderesi viyadüğünün olduğu yerde bir baraj yapıldı. O baraj yapılınca alternatif yol barajın altında kaldı. Buraya bir alternatif yol yapılması lazımdı. Çünkü burası 16 ilin bağlantı yolu. Bununla ilgili Ulaştırma Bakanlığından sözünü aldık. Yeşilyurt bölgesine de yaklaşık 129 milyon değerinde bir viyadük yatırımı Malatya’ya kazandıracağız” ifadelerini kullandı.
Battalgazi Devlet Hastanesi'nin 34 ay içerisinde tamamlanacağını da ifade eden Kahtalı, “Sağlıkta önemli yatırımlar yaptık. Kadın doğum hastanesi, diş hastanesi, Battalgazi bölgemizde eski devlet hastanesinin bulunduğu alana yeni bir hastane yaptık. Yaklaşık 34 ay içerisinde hizmete açılacak. İlçelerimizin tamamında sağlık alanında gereken bütün yatırımları yaptık. Cumhurbaşkanımız Malatya 20 kez geldi. Her seferinde de yatırımlarla ve müjdelerle geldi. Bugüne kadar istediğimiz her konuda desteklerini gördük. Malatya aynı zamanda tarım ve sanayi kenti şu anda 3 tane organize sanayimiz var. İş adamlarımız yer bulamaz duruma geldi. Büyük bir talep var. Tarım anlamında baktığımızda yaptığımız girişimler sonucunda kayısı ile ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım yapmaya başladı. Toplam 50 bin çiftçi ile üreticimizin yarasına merhem oldu. Bu bizim için büyük bir kazanç oldu. Şu ana kadar 250260 milyon dolar olan ihracatımız bu rakamları İnşallah 400500 milyona çıkaracak duruma geliriz" dedi.

"Kaldığımız yerden devam etme azminde ve kararındayız”
AK Parti İl Başkanı Koca ise geçtiğimiz hafta itibarıyla AK Parti Malatya il teşkilatları olarak kongre sürecini tamamladıklarını ifade ederek, "Allah nasip ederse bundan sonraki süreçte de büyük kongremiz için çalışmalara başlayacağız. Mart sonu itibariyle inşallah büyük kongremiz gerçekleştirilerek teşkilat çalışmalarımıza kaldığımız yerden hazır bir şekilde devam etme azminde ve kararındayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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