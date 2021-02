Başkan Çınar’dan Komutan Koltukoğlu’na hayırlı olsun ziyareti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Albay Zeki Koltukoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Albay Zeki Koltukoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Koltukoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyen Çınar, "7. Ana Jet Üs Komutanı olarak göreve başlayan Hava Pilot Albay Zeki Koltukoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine yeni görevinde üstün başarılar dilerim. İç ve dış mihraklara karşı her zaman başarılı operasyonlarda bulunan kahraman ordumuzla bizler her daim gurur duymaktayız. CenabıAllah, ülkemiz içinde ve sınırlarımızın dışında terör örgütlerine nefes aldırmayan, yüreğindeki vatan sevgisiyle memleketimizin ve al bayrağımızın koruyucusu olan askerlerimiz ve polislerimizin yar ve yardımcısı olsun. Vatanı müdafaa sırasında canından vazgeçerek şehadet şerbeti içen bütün kahramanlarımızı saygı, minnet ve özlemle yad ediyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, aziz milletimize ve ailelerine sabırlar diliyorum. Görevine yeni başlayan Komutanımıza ve mesai arkadaşlarına başarılı bir görev dönemi temenni ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız” diye konuştu.

7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Albay Zeki Koltukoğlu da ziyaretinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunup, günün anısına uçak maketi hediye etti.

Çınar da tarihi Yeşilyurt konaklarının resmedildiği tabloyu Hava Pilot Albay Zeki Koltukoğlu’na hediye etti.

