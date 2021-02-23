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Başkan Çınar, tekstil kursunu ziyaret etti Çınar: “Kadınlarımızın milli ekonomiye olan katkısını artırıyoruz”

İHA

Başkan Çınar, tekstil kursunu ziyaret etti Çınar: “Kadınlarımızın milli ekonomiye olan katkısını artırıyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kadınların ülke ekonomisine daha fazla katkı vermelerinin önünü açmak için Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezinde 15 kursiyerin tekstil kursuna katılmasından dolayı düzenlenen iş başı eğitim programına katıldı.
Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezindeki tekstil kursuna 15 kursiyerin katılmasından dolayı düzenlenen eğitim programına katıldı. Çınar, programda yaptığı açıklamada, “Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezinde, Malatya Aile Eğitim Derneği ve İŞKUR ile işbirliği halinde başlattığımız tekstil kursuna kadınlarımızın gösterdiği yoğun ilginin ülkemizin ve kentimizin ekonomik hayatına önemli katkısı olacaktır” dedi.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘Covid19 Salgınının Ekonomik Etkisini Azaltmak İçin Kadın İş Eğitim Merkezi’ projesi kapsamında, Malatya Aile Eğitim Derneği ve İŞKUR ile işbirliği halinde başlatılan meslek edindirme kursuna gösterilen ilginin kendilerini sevindirdiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tekstil kursunun kadınların hem ev bütçelerine hem de ülke ekonomisine olan katkılarını artırmak adına önemli bir misyon üstleneceğini söyledi.

"Sertifikalarını alacak olan kursiyerler istihdam edilecek"
Üç aylık eğitim sürecin ardından sertifikalarını alacak olan kursiyerlerin organize sanayi bölgelerindeki iş yerlerinde istihdam edileceğini belirten Çınar, “İŞKUR ve Malatya Aile Eğitim Derneği ile yaptığımız protokolün ardından Halk Eğitim Merkezimizin de destekleriyle Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezinde açtığımız tekstil kursumuza ilk etapta katılan 15 kursiyerimize yönelik eğitimlere bugün itibariyle başlıyoruz. Üç aylık eğitim sürecinden sonra sertifikalarını takdim edeceğimiz kursiyerlerimizin organize sanayi bölgelerindeki farklı iş alanlarında istihdam edilmelerini sağlayacağız. Bayanlarımız burada görecekleri eğitimler sayesinde tekstil alanında kendilerini geliştirip bir yandan ev bütçelerine katkı sunarken diğer taraftan da milli ekonomiye destek vermiş olacaklar. Yeşilyurt Belediyesi olarak bayanlarımızın sosyal, kültürel, eğitim ve sanatsal yönlerini güçlendirmelerine destek olabilmek adına hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimize bir yenisini daha eklemenin sevinci içerisindeyiz. Bizler kadınlarımızın var olan yeteneklerini ön plana çıkartıp, onların üretim ekonomisine olan katkılarını artırmaktayız. Kadınlarımız çalışkandır, özverilidir ve fedakardır. İşte bu gerçekten yola çıkarak, yaptıkları tüm işlerin hakkını sonuna kadar verip, titiz, özverili ve gayretli çalışmalarıyla hayatımızın en güzel rengi olan bayan kardeşlerimizin ticari hayatta ki üretkenliklerini bu tür kurslar ve projelerle artırmış oluyoruz. Biçki, dikiş ve nakışın yanı sıra kalıp kesme gibi tekstil fabrikalarımızın ihtiyaç duyduğu kalifiye personellerimizin yetişmesi için burada üç aylık bir eğitim programı gerçekleşecek. Kursiyerlerimiz bir yandan meslek sahibi olurken diğer taraftan da fabrikalarda kullanılan makinelerin çalışma sistemini teorik ve pratik eğitimlerle öğrenme fırsatına ulaşacaklar. Toplumda çok güzel bir farkındalık oluşturan bu kursumuzun Kiltepe gibi bizim farklı yatırımlarımızla daha güzel bir görüntüye kavuşacak olan bölgemizde hizmete sunmaktan ayrıca mutluyuz. Tekstil kursumuzun açılmasında desteklerini esirgemeyip buranın hareketli bir yapıya bürünmesinde katkıları olan Malatya Aile Eğitim Derneğimize, İŞKUR’a, Halk Eğitim Merkezimize ve kursa makine bağışında bulunan fabrika sahiplerine ise gösterdikleri bu duyarlılıktan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize de güzel bir eğitim dönemi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kiltepe ve çevre mahallelerin sosyal ve kültürel yaşantısını hareketlendirmek için yatırımlara devam ettiklerini vurgulayan Çınar, Kiltepe Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi gibi dev bir yatırımı bölgeye kazandıracaklarının müjdesini verdi. Yeşiltepe’nin farklı bölgelerine kazandırdıkları yatırımların sayısını artıracaklarını ifade eden Başkan Çınar, “Bugün itibariyle başlayan tekstil kursumuzun Kiltepe ve çevre mahallelerimizin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına farkındalık kazandıran Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezimiz de düzenlememiz bu merkezimizin bölge için ne kadar önemli hizmetler üreteceğini ön plana çıkarmıştır. Kiltepe ve çevre mahallelerimizde yaşayan kıymetli hemşerilerimizin beğendiği ve sahiplendiği Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezimizi böylelikle daha aktif hale getirmiş oluyoruz. Erdem Okulumuz, öğrencilerimize yönelik ek ders ortamları ve farklı alanlarda ki meslek edindirme kurs merkezlerimize hemşerilerimizin gösterdiği yoğun ilgi bizi farklı yatırımlar yapmaya teşvik etmiştir. Her bölgemizin mutlu, her bölgemizin huzurlu, her bölgemizin yaşam standardını aynı seviyede gelişmesine verdiğimiz önemle de hemşerilerimizin yüreklerine ve hayatlarına güzel dokunuşlar yaparak farklılığımızı hissettiriyoruz. Buradan şunun da müjdesini vereyim. Bu bölgemize Kiltepe Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi gibi dev bir yatırımı kazandırmak için çalışmalarımıza hız verdik. Bu dev yatırım sayesinde bu bölgemiz daha fazla tercih edilecektir. Projelerimize ve hizmetlerimize destek veren mahalle muhtarımız ile mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim bu tür güzel mekanların sayısını artırmada hepimize güç ve kuvvet versin” diye konuştu.

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