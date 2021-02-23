Düğün salonu işletmecileri sorunlarına çözüm istiyor

Pandemi nedeniyle gerekli hizmeti veremeyen düğün salonu sahipleri, problemlerine çözüm isterken, alınan kararların tekrar gözden geçirilmesini istiyor.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şubesi Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Mehmet Altun, pandemi sürecinden etkilenen sektörlerin başında düğün salonları işletmelerinin geldiğini ifade etti. Altun, tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınının Türkiye’de de etkisini gösterdiğini ve birçok sektörü etkilediğini dile getirdi. 2020 yılının Mart ayından bu yana Türkiye’de de görülen virüsün insan sağlığının yanı sıra ekonomik olarak da bazı sektörleri olumsuz etkilediğini belirten Altun, bu sektörlerin başında ise düğün salonu işletmelerinin geldiğini ifade etti.

Sağlık Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda düğün salonlarının uzun bir süre kapalı olduğunu hatırlatan Altun, kontrollü sosyal hayatın başlaması ile 1 Temmuz'da tekrar açıldığını, sonrasında ise virüsün yayılımının azaltılması amacıyla ikram ve eğlence kısımlarının yeniden yasaklandığını anımsattı.

Türkiye genelinde özellikle Doğu Anadolu’da düğünlerde yemek kültürünün olmazsa olmazlardan olduğunu ve bu nedenle de ikramların olmamasının bu sektörü etkilediğini belirten Altun, "Daha tedbirli, düzenli ve denetimli olan düğün salonları gerektiği gibi hizmet verememektedir. Düğün salonu sektörü bu nedenle ciddi şekilde maddi zararlar görmektedir. Milletimizin sağlığı her şeyden önemlidir. Düğün salonlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmakta, kolluk kuvvetlerinin denetimi altında düğünlerin ikramlı yapılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz” dedi.

Mehmet Altun, düğün salonlarının sigorta primleri ile emlak, çevre temizlik, tabela ve reklam vergilerinin ertelenmesini de talep etti. Altun, salonlara, HES kodu ile alınan müşterilere ikramlı şekilde hizmet verme yolunun açılmasını, düğün salonları personellerinin Sağlık Bakanlığı nezdinde aşı olmalarını, nikah memurlarının nikah kıymak için düğün salonlarına gelirken almış oldukları fahiş fiyat farkının kaldırılmasını, düğün salonlarının, ticaret odalarında meslek nace kodlarının alkollü eğlence yerlerinden ayrılıp farklı bir nace kodu ile adlandırılması istediklerini bildirdi.

Depremden dolayı düğün salonu işletmelerinin uygulanacak yardımlardan yararlanmasını, kira yardım bedellerinin artırılmasını, özellikle açıklanan son destek paketinde ciro kaybına uğrayan işletmelere verilen 40 bin liralık hibe kapsamına düğün salonlarının da eklenmesini istediklerini bildiren Altun, bu konuda sektör temsilcilerinin sesi olma adına, düğün salonları ile ilgili alınan bu kararın gözden geçirilmesini istediklerini aktardı. Altun, “Açık ve kapalı düğün salonlarını ayırmaksızın almış oldukları bu kararlarını tekrar gözden geçirilmesini ve sektörün toparlanabilmesi adına yeni kararlar alınmasını yetkililerimizden talep ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.