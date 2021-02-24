Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu çalışmaları hız kazandı Çınar: “Yarı olimpik yüzme havuzumuzla tesisleşme hamlemizin boyutunu geliştireceğiz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için başlatılan çalışmaları yerinde inceleyerek, yeni dönem vaatlerinden olan ‘Spor Tesisleri’ projesi kapsamındaki yatırımları teker teker gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yapılması planlanan Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için çalışmalar başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizin 19 mahallesine hitap edecek şekilde 11 farklı noktaya inşa edeceğimiz 15 milyon TL maliyetindeki 18 adet ‘Spor Tesisi’ projemizin bir parçası olan Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun yapımına başladık” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatının destek verdiği Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile alt yapı ve tesisleşmeye dev bir katkı sunmaya hazırlandıklarını aktaran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’umuzun sportif anlamdaki alt yapısını ve potansiyelini ön plana çıkartmak adına yeni dönem vaatlerimiz arasında yer alan ‘Spor Tesisi’ projemiz kapsamındaki yatırımlarımızı teker teker gerçeğe dönüştürmekteyiz. Sportif branşlarda kalıcı ve sürekli başarılara ulaşmak, tesisleşme ve alt yapıya verilen önemle eş değerdir. Belediye olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı, temiz ve güzel ortamlarda spor yapmalarına destek olmak adına ‘Spor Tesisleri’ projemize hız verdik. İlçemizin dört bir tarafında şu an da yapım işleri devam eden modern ve kaliteli spor tesislerimizle, gençlerimize yeni fırsatlar sunmak istiyoruz. İnşallah hizmete sunacağımız tesislerde yetişecek olan genç yeteneklerimiz, ilerleyen zamanlarda Milli Takım formasıyla ülkemizi farklı spor branşlarında en iyi şekilde temsil edecek düzeye ulaşacaktır. Bizler gençlerimize inandığımız ve güvendiğimiz için bu tür yatırım alanlarımızın sayısını çoğaltıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Malatya’yı ziyareti sırasında destek verip onayladığı 15 milyon TL. maliyetindeki 18 adet spor tesisi projemizin bir parçası olan Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun inşa edileceği alanda çalışmalarımıza hız verdik” ifadelerini kullandı.

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun Yakınca Mahallesi'nde Yeşilyurt Belediyesi'ne ait 8 dönümlük alanda hizmete sunulacağını dile getiren Başkan Çınar, “Kentimiz ve ilçemizde yüzme branşına olan ilginin yüksek olması nedeniyle bizlerde farklı yaş grubundan sporseverlerimizin hijyenik, temiz ve modern ortamlarda spor yapmalarına imkan tanımak adına bu dev yatırım için düğmeye bastık. Belediyemize ait 8 dönümlük parselde bin metrekare oturuma sahip tek kat üzerinden inşa edeceğimiz bu dev yatırımımız gerek iç ve dış tasarımı gerekse de sosyal donatıları ve çevre düzenlemesiyle dikkat çekici özelliklere sahip olacaktır. İhale sürecini tamamladığımız projemiz içerisinde bir adet havuz, idari ofis, bay ve bayan duş ve soyunma mekanları, teknik hacimler, antrenör odası, kafeterya ve oturma bölümleri yer alacaktır. Bölgemizin ihtiyaç duyduğu Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz, son dönemlerdeki yatırımlarla ülke çapında adını duyurmayı başaran Yeşilyurt’umuzun sportif hayatına yeni güzellikler kazandıracaktır. İlçemizin sosyal, kültürel, sportif ve eğitim düzeyine büyük kazanımlar sağlayacak olan bu dev yatırım sayesinde Yeşilyurt’un sportif alandaki başarı çıtası da yükselecektir” diye konuştu.

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