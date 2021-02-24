6 Puanlık ilave prim desteği 1 yıl daha uzatıldı Sadıkoğlu: “Girişimlerimizin olumlu sonuçlanması memnuniyet verici”

Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, Malatya’nın da yer aldığı 51 il ve 2 ilçede uygulanan ilave 6 puanlık sigorta primi teşvikinin süresinin 1 yıl daha uzatıldığını belirterek, “Bu önemli karar için üyelerimiz adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

31 Aralık 2020 tarihinde son bulan 6 puanlık sigorta işveren prim teşvikinin 2021 yılının son gününe kadar uzatıldığını ifade eden Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, yaptıkları girişimlerin olumlu sonuç vermesiyle 6 puanlık sigorta primi teşviki süresinin uzatılması kararının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Aralarında Malatya’nın da bulunduğu 51 il ve 2 ilçenin 20132020 yılları arasında 5 puanlık prim indirimine ilaveten yüzde 6 oranında sigorta primi teşvikinden yararlandığını anımsatan Sadıkoğlu, “2020 yılının Şubat ayında Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile uzatılan destek 31 Aralık 2020 tarihinde son buldu. Üyelerimizden gelen talep üzerine konuyu gündemimize alarak hazırladığımız dosyayı çatı kuruluşumuz olan TOBB’a ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gönderdik. Sürenin uzatılmasıyla ilgili yapmış olduğumuz basın açıklamamız yazılı ve görsel medyada geniş yer buldu. Açıklamalarımızda işverenlerimizin sürenin uzamamasıyla 214 TL’lik destekten mahrum kaldığını ifade etmiştik. 6 puanlık sigorta işveren prim teşvikinin işletmelerimize destek olmak, üretim ve istihdamın sürekliliğini sağlamak amacıyla yeniden uzatılması gerektiğini dile getirmiştik” ifadelerine yer verdi.

“Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz”

Alınan karar için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Sadıkoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Değerli üyelerimizin talebi üzerine gündeme getirdiğimiz ve hazırladığımız dosya ile uzun zamandır takibini yaptığımız, aralarında Malatya’nın da yer aldığı 51 il ve 2 ilçemizde uygulanan ilave 6 puanlık sigorta primi teşvikinin süresi 24 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu önemli karar için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyoruz”

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