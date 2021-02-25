MTSO Şubat ayı toplantısı gerçekleştirildi Başkan Sadıkoğlu: " Hedefimiz 4 yılda en az 15 bin kişiye iş istihdamı sağlamak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MTSO Şubat ayı toplantısı gerçekleştirildi Başkan Sadıkoğlu: " Hedefimiz 4 yılda en az 15 bin kişiye iş istihdamı sağlamak”

İHA

MTSO Şubat ayı toplantısı gerçekleştirildi Başkan Sadıkoğlu: " Hedefimiz 4 yılda en az 15 bin kişiye iş istihdamı sağlamak”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Şubat ayı meclis toplantısında konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu, hedeflerinin 4 yılda en az 15 bin kişiye istihdam sağlamak olduğunu ifade etti.
15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonunda Meclis Başkan Hasan Özkan başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında söz alan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yapılan faaliyetlerle ilgili meclis üyelerine bilgiler verdi.
Pandemi nedeniyle 1 yıldır meclis toplantılarını online olarak gerçekleştirdiklerini anımsatan Sadıkoğlu, uzunca bir aradan sonra tekrar üyelerin katılımı ile meclisin toplandığını söyledi. 2020 yılında oda olarak yapılan faaliyetler hakkında da bilgiler veren Sadıkoğlu, geçen yılın başında yaşanan Elazığ Sivrice depremi sonrası Malatya’nın en büyük STK’sı olarak depremzedelerin yanında yer aldıklarını dile getirdi. TOBB ile koordineli olarak 100’ün üzerinde yardım tırının deprem bölgesine ulaşmasını sağladıklarını ve KOSGEB’den 4 bin 500 üyeye 100 bin TL faizsiz kredi imkanı verdiklerini de belirten Sadıkoğlu, böylelikle yaklaşık 450 milyon TL, Malatya ekonomisine katkı sağladıklarını da kaydetti.
MTSO olarak hedeflerinin 4 yılda en az 15 bin kişiye iş istihdamı sağlamak olduğunun da altını çizen Sadıkoğlu, bu oranla 32 yıllık istihdamı 4 yıllık görev sürelerine sığdırmak olduğunu ifade etti. 2020 yılının Mart ayında itibaren Türkiye’de de etkisini gösteren pandemi sürecince finansmana ulaşmakta büyük sıkıntı yaşayan üyelere yönelik ‘TOBB Nefes Kredisi’ni hayata geçirdiklerini de belirten Sadıkoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 26 yeni fabrika yeri tahsisi gerçekleştirdik. 3 bin hemşerimiz istihdam edildi. Bu sayı 10 bine tamamlanacak. 25 Ekim 2020 tarihinde Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanımız tarafından fabrikaların resmi açılışı yapıldı. Hedefimiz, 4 yılda en az 15 bin hemşerimizi istihdam ederek 32 yılda yapılanı 4 yıllık görev süremize sığdırmak” diye konuştu.
Beylerderesi viyadüğüne alternatif yol talebelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil karaismailoğlu’na aktardıklarını da ifade eden Sadıkoğlu, ”Viyadükte yaşanan kazalar, her gün yüzlerce aracın giriş çıkış yaptığı OSB mizde trafik akışı kesilmesine, üretimin sekteye uğramasına ve dolayısıyla ekonomik kayıplar yaşanmasına yol açıyor. Yaptığımız çalışmalar ve basın açıklamaları neticesinde bu önemli konuyu şehrin gündemine taşıdık. 30 Eylül 2020 tarihinde Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, sorunun ciddiyeti arz ederek çözüm beklentimizi ilettik umarız bu sorunda çözülür” şeklinde konuştu.
6. bölge teşviklerinin 1 yıl daha uzatıldığını da hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, ”6. bölge teşvikleri 2020 yılı sonu itibariyle sona erecekti. Hazırladığımız dosyayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlıklara, Malatya milletvekillerinin tamamına ve çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderdik.” İfadelerine yer verdi.
OSB’deki 30 yıllık arıtma tesisi sorunun da çözüldüğünü belirten Sadıkoğlu sözlerine şöyle devam etti:
“Yaklaşık 250 milyon TL’lik projemizin yapım ihalesi tamamlanarak ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalandı, yer teslimi yapıldı. 24 ay sonunda faaliyete geçmesini hedeflediğimiz tesis, günlük 80 bin metreküp kapasite ile çalışacak. Türkiye’nin en büyük ve teknolojik arıtma tesislerinden birisi olacak. Mevcut arıtma tesisi de revize ediliyor.24 bin metreküp kapasiteden, 40 bine çıkarılıyor.”
Yerel esnafa destek kampanyası düzenlediklerini de ifade eden Sadıkoğlu, ”Salgınla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler, birçok sektörü olduğu gibi küçük esnafı da derinden sarstı. ‘Haydi Malatya Gün Birlik Günü’ sloganıyla ‘Alıverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık’ kampanyası başlattık. Kampanyamız Malatya sınırlarını aştı. Yüzlerce oda ve borsa başkanı benzer çağrılar yaptı. Ulusal gazete manşetlerinde yer aldı” diye konuştu.
Sadıkoğlu 1 Mart’tan sonra ‘Yerinde karar’ ile normalleşme sürecinin başlayacağını da ifade ederek, ”Tedbirler kapsamında kapanmak veya kısmi hizmet vermek zorunda kalan lokanta, restoran ve kafe gibi işletmelerin HES kodu uygulaması ile yeniden açılmasını ve aşılamada hizmet sektörü çalışanlarına öncelik verilmesini başta TOBB olmak üzere ilgili yerlere ilettik. Cumhurbaşkanımız, 1 Mart’tan sonra ‘Yerinde karar’ ile normalleşme başlayacağını açıkladı. Temennimiz; Malatya’daki vaka sayılarının düşmesi ve ilimizin hızlıca normalleşmeye başlaması ve il hıfzıssıhha kurulunun, keyfi kararlar almaması” şeklinde konuştu
Başkan Sadıkoğlu, son olarak geçtiğimiz günlerde Gara’da terör örgütünün haince katlettiği 13 şehitle ilgili de konuşarak, “PKK terör örgütü bu olayda yine kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Silahsız sivil vatandaşlarımızı katlederek kirli yüzünü göstermiştir. Buradan PKK terör örgütünü ve onu destekleyenleri şiddetle kınadığımızı belirmek istiyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı, aracının içinden 2 adet pompalı tüfek çıktı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı, aracının ...
6 Puanlık ilave prim desteği 1 yıl daha uzatıldı Sadıkoğlu: “Girişimlerimizin olumlu sonuçlanması memnuniyet verici”
YEREL HABERLER 6 Puanlık ilave prim desteği 1 yıl daha ...
Faciayı yol kenarındaki kayalar önledi: 3 kişi ölümden döndü İçerisinde 3 kişinin bulunduğu aracın gölete düşmesini kayalar önledi
YEREL HABERLER Faciayı yol kenarındaki kayalar önledi: 3 kişi ...
Hekimhan heyetinden Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Hekimhan heyetinden Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti
Malatya’da restoran ve kafeler tedbirler ile birlikte açılmak istiyor
YEREL HABERLER Malatya’da restoran ve kafeler tedbirler ile birlikte ...
Dört şeride çıkarılan İstasyon Caddesi’nde asfalt serimi tamamlandı
YEREL HABERLER Dört şeride çıkarılan İstasyon Caddesi’nde asfalt ...
Başkan Güder’den yeni başkanlara hayırlı olsun ziyareti Güder: “AK Parti siyasi bir okul gibidir”
YEREL HABERLER Başkan Güder’den yeni başkanlara hayırlı olsun ...
Sanatçı Wilma Elles, Battalgazi’ye hayran kaldı Elles: “Tarih, Battalgazi’ye birçok miras bırakmış”
YEREL HABERLER Sanatçı Wilma Elles, Battalgazi’ye hayran ...
Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu çalışmaları hız kazandı Çınar: “Yarı olimpik yüzme havuzumuzla tesisleşme hamlemizin boyutunu geliştireceğiz”
YEREL HABERLER Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu çalışmaları hız ...
Memur Sen'den 28 Şubat açıklaması
YEREL HABERLER Memur Sen'den 28 Şubat açıklaması
Malatya TSO, 1. OSB araç filosunu güçlendiriyor Sadıkoğlu: “OSB’mizin fiziki imkanlarını yeniliyoruz”
YEREL HABERLER Malatya TSO, 1. OSB araç filosunu ...
Yeşilyurt Belediyesi'nden gençlik ve spor oyunları etkinliği
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi'nden gençlik ve spor oyunları ...
Şehit Semih Özbey'in adı kütüphanede yaşatılacak Malatya’dan Şehit Semih Özbey’e vefa
YEREL HABERLER Şehit Semih Özbey'in adı kütüphanede ...
Malatya’da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Gürkan: “Hayvancılığın ve tarımın önemi bir kez daha öne çıktı” Başkan Gürkan, Tarım Platformu İstişare Toplantısı’na katıldı
YEREL HABERLER Gürkan: “Hayvancılığın ve tarımın önemi bir kez daha ...
Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Esnaflardan Başkan Gürkan’a ziyaret
YEREL HABERLER Esnaflardan Başkan Gürkan’a ziyaret
Düğün salonu işletmecileri sorunlarına çözüm istiyor
YEREL HABERLER Düğün salonu işletmecileri sorunlarına çözüm istiyor
Başkan Çınar, tekstil kursunu ziyaret etti Çınar: “Kadınlarımızın milli ekonomiye olan katkısını artırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, tekstil kursunu ziyaret etti Çınar: ...
Okullarda Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Okullarda Covid-19 denetimi
Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma birincisi Darende’den
YEREL HABERLER Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma birincisi Darende’den
Malatya Şeker Fabrikası'nda son 40 yılın üretim rekoru Tüfenkci: "Türkiye'yi üreterek büyütmemiz lazım"
YEREL HABERLER Malatya Şeker Fabrikası'nda son 40 yılın üretim ...
40 yıl önce mahallenin bulup gömdüğü top mermisi imha edildi
YEREL HABERLER 40 yıl önce mahallenin bulup gömdüğü top mermisi imha ...
MTÜ’de başarılı karın içi kitle operasyonu
YEREL HABERLER MTÜ’de başarılı karın içi kitle operasyonu