'Büyüleyici Vadiyi Seyrediyorum’ projesinde imzalar atıldı

Fırat Kalkınma Ajansı’nın 2021 yılı için Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan Akçadağ Belediyesi’nin iki projesi için imzalar atıldı.

Fırat Kalkınma Ajansı’nın 2021 yılı için Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında açmış olduğu hibe programına Akçadağ Belediyesinin ‘Büyüleyici Vadiyi Seyrediyorum 2’ adlı projesi hibe almaya hak kazandı. Projenin sözleşmesinin imza töreni ise Levent Vadisi Seyir Terasında Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ile Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Yerel basın ile çok sayıda davetlinin katıldığı imza töreninde ilk olarak konuşan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, “Fırat Kalkınma Ajansı’nın Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programının öncelikleri arasında, turizm rotalarına yönelik altyapı, üstyapı iyileştirme ve tanıtım çalışmalarına destek vermek yer alıyor. Bizler de Akçadağ Belediyesi olarak hazırladığımız ‘Büyüleyici Vadiyi Seyrediyorum 2’ adlı projemiz ile Trekking mağara yürüyüş rotaları, Selfie ve dinlenme durakları, kamp evi, satış büfesi yapımı, kamp alanı peyzaj çalışmalarının yapılması, kamp alanı için çelik konstrüksiyonlu ahşap lambirli pergole ve mağara aydınlatmaları projesi ile Levent Vadisi’nin tam anlamıyla bir çekim merkezi haline getireceğiz” dedi

Başkan Kazgan, hem projenin hazırlanmasında emeği geçen personele, hem de mali desteklerini sunan Fırat Kalkınma Ajansı Yönetimine teşekkür etti.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu’da bölgedeki turizm rotalarına yönelik altyapı, üstyapı iyileştirme ve tanıtım çalışmaları kapsamında Hibe programına başvuran Akçadağ Belediyesi’nin ‘Büyüleyici Vadiyi Seyrediyorum 12’ adlı projelerin başarılı bulunduğunu anımsattı.

Projenin Levent Vadisi'nin markalaşması ve turizm destinasyonlarının gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacağını ifade eden Yoğunlu, “Hali hazırda, Fırat Kalkınma Ajansı’nın destekleri ve Akçadağ Belediyesi’nin de bütçesinden harcama yapılarak hazırlanan ‘'Dünya Mirası Levent Vadisi’' Projesi kapsamında, Zipline, Yamaç Salıncağı, Dev Salıncak, Trambolin yapımları tamamlanmış; Slickline alanı, BayBayan wc ve çeşme, Mescit ve MutfakLokanta yapım işlerinde ise sona gelinmiştir. Seyir Terasının yanında 64 metre uzunluğunda yapımı devam eden cam köprüde sona gelinmiş olup, cam köprünün de bitmesi ile birlikte Vadi Adrenalin tutkunlarının daha fazla rağbet edeceği turizm ve ziyaret eden sporcuların artacağı bir çekim merkezi haline dönüşecektir.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.