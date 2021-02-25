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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da öğrencilere tablet desteği

İHA

Malatya’da öğrencilere tablet desteği

Malatya’da uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere verilmek üzere 100 adet tablet bağışı gerçekleştirildi.
Özel Öğretim Kursları ve Muhtelif Kursları Geliştirme Derneği Malatya Şubesi ile Malatya Eğitim Platformu tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 100 adet tablet bağışladı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce teslim alınan tabletler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Murat İpek, Bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteğinde bulunan KURSDER Malatya Şubesi ve Malatya Eğitim Platformu üyelerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
Konuyla ilgili konuşan platform üyesi Kamil Biter, “Bu zorlu süreçte köy okullarında okuyan yarınımızın teminatı olan öğrencilerimize eğitime eşit katılımı için katkıda buluna bilmek adına böyle bir bağışta bulunduk. Bu tür farkındalık çalışmalarına destek veren Özel Okul ve Kurs Kurucularına teşekkür ederiz. Bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devamlılığı noktasında derneklerimiz olarak elimizden geleni her zaman yapmaya hazırız” diye konuştu.

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