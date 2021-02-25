Malatya SMMMO’da bayrak değişimi

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Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanlığı’na Serdar Böke getirildi.

SMMMO’da yönetim toplanıp, SMMMO Başkanlığı’na Serdar Böke, Başkan Yardımcılığı’na Nuh Boyraz, Sekreterliğe Halil Gül, Muhasipliğe Erhan Korkmaz ve yönetim kurulu üyeliği de Sevinç Keleş getirildi.

SMMMO’da Başkan Nuh Boyraz görevi Serdar Böke’ye bıraktı.

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