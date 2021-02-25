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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt Belediyesi Gündüzbey sosyal tesislerinin kaba inşaatı tamamlandı

İHA

Yeşilyurt Belediyesi Gündüzbey sosyal tesislerinin kaba inşaatı tamamlandı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan Gündüzbey Sosyal Tesislerinin kaba inşaatı tamamlandı.

Mehmet Çınar, “ Doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra yöresel yemekleriyle vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği Gündüzbey’e özgü tava ve fırın yemeklerimizin nezih bir ortamda tanıtımı ve satışını yapmak amacıyla yapımına başladığımız Gündüzbey Sosyal Tesislerimiz, bölgemizin eşsiz zenginliklerini ön plana çıkaracak değerli bir yatırımdır” şeklinde konuştu.
4 Ağustos 2020 tarihinde temeli atılan Gündüzbey Sosyal Tesislerinin tamamlanan kaba inşaatını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 3 bin 60 metrekare alan üzerinde, bin 256 metrekaresi kapalı alan olarak hizmete sunulacak olan Gündüzbey Sosyal Tesislerinde; 270 kişilik restaurant, 72 kişilik kafeterya, kasap reyonu, ekmek fırını, soğuk hava deposu, kuru gıda deposu, mescit, wc, lavabo ve otoparkın yer alacağını söyledi.
Gündüzbey’in tadına doyulmaz tava ve fırın yemeklerinin yanı sıra kahvaltılıklarını modern, nezih ve hijyenik bir ortamda sunmak amacıyla projelendirilen Gündüzbey Sosyal Tesislerinin iç ve dış tasarımının yanı sıra çevre düzenlemesi ve aydınlatmasıyla bölgeye farklı güzellikler katacağını ifade eden Çınar, tarihî dokusu ve lezzet mekânlarıyla dört mevsim ziyaretçi çeken Gündüzbey’e değerli bir yatırım kazandıracak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Bölgenin tarihsel ve kültürel anlamda var olan güçlü potansiyelini geleceğe dönük nitelikli projelerle gün yüzüne çıkarmaya devam ettiklerini vurgulayan Çınar, “Çırmıhtı ve Gündüzbey gibi kültürel ve tarihsel bir kimliğe sahip bölgelerimizin cazibesini gerek restorasyon ve dönüşüm projelerimiz gerekse de sokak sağlıklaştırma ve farklı yatırım alanlarıyla artırmaya devam ediyoruz. Doğal ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra tarımsal ürünleri, tava ve fırın yemekleri ve kahvaltılıklarıyla özel bir bölgemiz olan Gündüzbey’in var olan tüm zenginliklerini gözler önüne serecek çok değerli bir yatırımı bölgemize kazandıracağız. Yeni dönem vaatlerimiz arasında yer verdiğimiz ve 2020 yılının Ağustos ayında temelini attığımız Gündüzbey Sosyal Tesislerimizin kaba inşaatı tamamlandı, şu anda sıva ve ince işleri yapılmaktadır. Bölgemizin çehresini değiştiren tüm yatırımlarımızda olduğu gibi yöresel lezzetlerimizin daha geniş kesimlere ulaşmasında önemli bir misyon üstlenecek olan bu yatırımında tüm aşamalarını yakından takip ediyoruz. Tava ve fırın yemekleriyle vatandaşlarımızın yılın her mevsiminde yoğun ilgi gösterdiği Gündüzbey’in hem tava ve fırın yemekleri hem de doğal ve kültürel zenginliklerini daha geniş kesimlere ulaştırmak adına hayata geçirdiğimiz yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyeceğiz. Gündüzbey mahallemizin giriş kısmındaki caminin yan tarafında ki 3 bin 60 metrekare alan üzerinde hizmete sunacağımız Gündüzbey Sosyal Tesislerimizin içerisinde, 270 kişilik restaurant, 72 kişilik kafeterya, kasap reyonu, ekmek fırını, soğuk hava deposu, kuru gıda deposu, mescit, wc, lavabo ve otopark gibi hizmet alanları yer alacaktır. Bölgemizin doğal ve estetik hüviyetine değer katacak şekilde hizmete sunacağımız bu yeni yatırım alanımızı ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistlerimiz, sakin ve sessiz bir ortamda yöresel yemeklerimizi tadıp, çayını ve kahvesini rahat bir ortamda yudumlayacaktır. İnşallah bu güzellikleri pandemi sürecinden sonra hep birlikte, bütün halkımız ve bölgemizi ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistlerle birlikte doyasıya yaşayacağız. 350 kişiye aynı anda hizmet verecek kapasiteye sahip olacak şekilde projelendirdiğimiz bu mekanımızı hizmete sunmak için açıkçası sabırsızlanıyoruz. İç ve dış mimarisiyle, çevre düzenlemesi ve aydınlatmalarıyla bölgemizin gelişen hüviyetine farklı güzellikler katacak çok değerli bir eseri daha Yeşilyurt’luların hizmetine sunacak olmaktan onur duymaktayız. Havası, iklimi ve suyuyla, misafirperver ve kadirşinas insanlarıyla kendisine hayran bıraktıran güzelliklere sahip Gündüzbey’i daha cazip ve daha güzel bir görüntüye ulaştıracak hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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