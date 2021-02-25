Okullarda Covid-19 denetimi

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Yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisi nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesinden sonra köy okullarında tekrar eğitime başlanması sıkı şekilde kontrol ediliyor.

Malatya’nın Arguvan ilçesi Kaymakamı Gökhan Dolaş, ilçede bulunan Şehit Birol Akın Cumhuriyet Orta Okulunu ziyaret ederek, Covid19 denetimi de gerçekleştirdi. Okulda, maske, mesafe ve temizlik konusunda denetim de gerçekleştiren Kaymakam Dolaş, geçen hafta yüz yüze eğitime başlayan sınıflarda öğrencilerle sohbet ederek pandemi dolayısıyla alınan önlemleri yerinde inceledi.

Dolaş, okulda incelemelerde bulunarak sınıfları tek tek gezdi. Öğrencilere sorular da yönelten Dolaş,sorulara doğru cevap veren öğrencileri tebrik etti.

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