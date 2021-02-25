Kalp krizi geçiren 112 personeline ambulans helikopter yetişti

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Malatya’da, kalp krizi geçiren 112 personeli 112’ye ait ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Darende ilçesinde meydana geldi. Abdurrahman Koçhan (52) isimli 112 personeli şahıs kalp krizi geçirince konu 112 komuta merkezine bildirildi. Daha önce de anjiyo olan Abdurrahman Koçhan’ın durumu kritik olunca Malatya merkezde konuşlu hava ambulans istendi. Hava ambulans, Darende ilçe stadına inerek 112 personeli Abdurrahman Koçhan isimli hastayı alıp, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürdü.

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