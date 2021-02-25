Taraftarlardan kan bağışına destek

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeyleri, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları ile birlikte Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.

Merkezi Malatya’da bulunan 15 Temmuz Milli İrade Ocakları binasında gerçekleştirilen bağış kampanyasına çok sayıda vatandaş da destek oldu. Ellerinden geldiği kadar kan bağışında bulunmak istediklerini belirten Derebeyleri Dernek Başkanı Ender Kaya, "Ülkemizde özellikle Korona virüs ilemücadele kapsamında birçok faaliyet yapılmakta. Bunlardan bir tanesi de Kızılay'ımızın kan desteği faaliyetidir. Bu zor günlerde Kızılay'ımıza kan desteğinde bulunmak için bir daha toplanmış bulunmaktayız. 15 Temmuz Milli İrade Ocaklarının organize ettiği kan bağışı kampanyasına bizlerde destek olup vatandaşlık görevimizi yaptık” dedi.

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