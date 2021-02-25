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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan, hemşeri derneklerinin sorun ve önerilerini dinledi

İHA

Gürkan, hemşeri derneklerinin sorun ve önerilerini dinledi

Malatya Kent Konseyi Şehir Meclisi Gönüllüleri organizesiyle gerçekleştirilen “Yerel Yönetim ve STK Buluşmaları” toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın katılımlarıyla yapıldı.
Malatya’nın ortak akıl ile yönetilmesi ve sosyal entegrasyonun sağlanması ve sivil toplum, sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ağını güçlendirerek kentin ortak paydasına ilişkin hizmetler üretmek amacıyla düzenlenen ilk istişare toplantısı Malatya’nın önemli STK’ları arasında yer alan 60 hemşeri derneklerinin katılımıyla yapıldı. Gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu hizmetlerin tanıtıldığı ilk toplantıda STK’ların Malatya’nın geleceğine yönelik talep ve önerileri de alındı.
Programda açılış konuşmalarını yapan Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, “ Malatya dünyanın en eski şehirlerinden bir tanesi. Malatya, ismi değişmeden bugüne kadar gelen dünyanın nadir şehirlerinden bir tanesi. Sosyolojinin kurucusu İbni Haldun şehirleri ve şehirlerin kuruldukları yeri anlatırken Malatya’nın bulunduğu yeri şehirleşmeye kentleşmeye en uygun yer olarak nitelendirmiştir. Dünyanın değişik yerlerinden gelerek şehrimize adapte olan yeni hemşerilerimiz olmuştur. Şuanda Malatya’da bulunan ülkemizin değişik yerlerinden gelerek şehrimizin ruhunu bizlerle birlikte yaşayan hemşerilerimizsiniz. Anadolu’nun Anayurt olmasında Malatya’nın çok büyük kıymeti ve önemi vardır. Başkanımızın Anadolu’yu Anayurt yapan diye tanımladığı bu güzel şehrimiz tarihte Dar’ül Rifat olarak da bilinmektedir” dedi.
Malatya’yı birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu olgusu içerisinde Malatya’da yaşayanlarla birlikte yükseltmek için çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Bizler Malatya’yı tarif ederken; insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri olarak tarif ediyoruz. Bulunduğumuz yer ve bulunduğumuz yerde yaşamak bir vebaldir aynı zamanda bir vecahattir. Bu şehir Mevlanaların, Sadrettin Konevilerin, İbni Arabilerin ilim destanları yazdığı, Battalgazilerin, Melik Gazilerin, Hasan Gazilerin, Hüseyin Gazilerin, Danişmend Gazilerin destanlar yazdığı bir şehirdir. Şehrimizde daha önce yaşayanlar ise medeniyet destanları yazmışlardır. Bizler yazılmış olan medeniyet, kahramanlık ve ilim irfan destanlarına ek olarak günümüz şartlarında hizmet destanları yazmadığımız zaman koltukta oturduğumuz sürece işgalci konumunda oluruz. Bulunduğunuz yeri ihya ederseniz şerefe nail olursunuz, imha ederseniz vebalin içerisinde kalırsınız. Şehrimiz kadim bir şehirdir. Şehrimiz sürekli sirkülasyon içerisine gelmiş, gelen insanlar şehrimize yerleşmiş, coğrafyası, iklimi, manevi havası, şehrimize aidiyet olgusunu beraberinde katmış. Şehrimiz birlik, beraberlik, dayanışma ruhu olgusu içerisinde olduğu takdirde yükselmiştir. Türkiye’ye değil, Anadolu’ya değil, Dünya’ya nam salmıştır. Seçimlerden önce projemizi sorduklarında ben hiçbir projemiz yok demiştim. Ben öncelikle bu şehrin birlik, beraberlik, dayanışma ruhu içerisinde herkesin şehre ait olduğunu kimsenin şehrin sakini değil, herkesin şehrin sahibi olduğu duygusunu ihdas etmemiz gerektiğini ifade ettim. Ben biliyorum ki şehirde birlik ve beraberlik olursa o şehir yükselir. Şehrimize Türkiye’nin hangi ilinden gelirse gelsin gelenler bu şehrin değeri, kıymeti ve bizler için önemlidir. Belediye Başkanı olmamızın sebebi; memleketimizin huzuru asayişi bozulmasın. Memleketimizde hangi görüş, hangi düşüncede olursa olsun, hangi inançta, hangi mezhepte olursa olsun özellikle birbirine karşı saygı kuralları çerçevesinde birlikte yaşamayı kültür olarak insanların zihnine yerleştirmektir. Dikkat edilirse hizmetlerimizin hiç birinde ayrım yapmayız. Biz bildiğimiz doğru yolda emin adımlarla ileriye doğru gidiyoruz. Memleketimize hizmet etme noktasında adil ve adaletli olarak gece gündüz çalışacağız. Şehrimizde attığımız tohumun yeşermesi ki şuanda attığımız tohum yeşerdi ve fidan oldu, meyve verecek. Bu meyvede Türkiye’ye yayılacak. Şuanda Malatya Türkiye’de en fazla yatırım yapan ildir. Malatya’nın belediyeciliğinin toplam hizmetlerinden fazlası bu dönemde yapılmış olacak. Biz bu şehre aşığız” ifadelerini kullandı.
Hemşeri dernekleriyle gerçekleştirilen Yerel Yönetimler ve STK’lar buluşmasının ilk toplantısında programa katılan STK’ların temsilcilerinden, Rışvanlılar Dernek Başkanı Dr. Ali Yalçın, Darende Çevre Koruma Derneği Bilal Yıldırım, Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Yazıcı, Arguvan ve Köyleri Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Muharrem Bayram, Hekimhan Eğitim Derneği Başkanı Hacı Özhan, Baskilliler Sosyal Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yunus Görgün, Kurşunlu ve Çevre Köyleri Kültür Sanat ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Erdal Evren, Atmalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Başıbüyük, Öz Pütürgeliler Derneği Başkanı Necati Çelebi ve Malatya Çelikhanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Gündoğar görüşlerini, istek ve taleplerini belirttiler.
Katılımcılar, Gürkan’a nazik davetleri ve istişareleri için teşekkürlerini iletti.
Toplantıya katılan STK temsilcilerine ayrıca Malatya ile ilgili görüş ve önerilerin alınacağı ankette uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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