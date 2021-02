Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı Sokak köpeği her sabah mahallenin marketinden bir ekmeği alıyor

Malatya’da her sabah marketini açan işyeri sahibi fırından gelen ekmeklerin bir adet eksik olduğunu fark edince güvenlik kamerasını inceledi. Görüntüleri izleyen market sahibi, her gün mahalledeki bir köpeğin gelerek bir ekmeğini aldığını görünce gerçek ortaya çıktı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek mahallesinde bir markete fırından bırakılan kasadan bir somun ekmeğin her gün eksik çıktığını fark eden Batuhan Erbaş, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda her sabah erken saatlerde mahalledeki bir sokak köpeğinin gelerek ekmek kasasından bir adet somun ekmeği alarak götürdüğünü fark edince gerçekte ortaya çıktı.

Batuhan Erbaş, her sabah ekmeklerden bir eksik olunca fırıncı ile görüştüğünü ancak oradan sayının tam geldiğini öğrenince kamera kayıtlarını inceleyince gerçeğin ortaya çıktığını söyleyerek, “Artık her gün bir ekmeğimiz köpeğimizin hakkı’ diyerek sokak köpeğine ekmeği kendisinin verdiğini söyledi.

