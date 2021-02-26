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Malatya’da 90 bin doz aşı yapıldı 1 Mart’ta kısıtlamaların kalkıp kalmayacağı vaka sayılarına bağlı

İHA

Malatya’da 90 bin doz aşı yapıldı 1 Mart’ta kısıtlamaların kalkıp kalmayacağı vaka sayılarına bağlı

Korona virüs aşısının uygulanmaya başlaması ve alınan sıkı tedbirlerin netice vermesi sonucu Türkiye 1 Mart’ta yerinde karar dönemi ile kademeli olarak normalleşme sürecine girecek. Malatya’da da nüfusun yüzde 60’ının aşılandığını belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağının vaka sayılarına bağlı olduğunu söyledi.
Türkiye korona virüs tedbirlerini gevşetmeye hazırlanıyor. Korona virüs aşısının uygulanmaya başlaması ve alınan sıkı tedbirlerin netice vermesi sonucu 1 Mart'ta yerinde karar dönemi ile kademeli olarak normalleşme sürecine girilecek. Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun belirleyeceği kriterlere göre normalleşmenin başlayacağını ifade ederek "İller risk sıralamasına sokulacak ve ona göre normalleşme uygulanacak. Malatya hangi risk gurubunda olursa ona göre normalleşme olacak" dedi.
Malatya'daki vaka sayılarını açıklayan Bentli, son dönemde bir artış olduğunu ancak bunun kaygı edilecek boyutta olmadığını belirtti. Bentli, "Malatya'da ilk haftalık vaka sayısı açıklandığında 100 bin kişide görülen vaka sayısı 40,9 iken daha sonraki hafta 44,3 oldu. Tabi ki bu artış çok önemli değil ama vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması lazım" ifadelerine yer verdi.
Malatya'daki aşılanma çalışmaları hakkında da konuşan Bentli, "Aşılanmada iyiyiz, son günlerde biraz yavaşladık ama aşı sayısı elbette artacak. Şimdiye kadar 90 biz doz aşı yaptık. Bunun 74 bini ilk doz, 16 bini ikinci doz aşı" şeklinde konuştu.
Müdür Bentli, vatandaşlara rehavete kapılmamaları yönünde de uyarılarda bulundu, "Sokaklarda son zamanlarda bir yoğunluk var. Havalar düzeliyor bu bir rehavete neden olabilir, vatandaşlarımız lütfen çok dikkatli ve tedbirli olsunlar" diye konuştu.

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