Dizinin çatışma sahnesini silahlı kavga sanıp, polise ihbarda bulundular



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, polisiye konulu Girift dizisinin çatışma sahnesindeki çekimlerle karşılaştı. Oyuncular ise set sırasında gerçek polislerin geldiğini görünce ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Tecde Mahallesi'nde yapımcılığını ve yönetmenliğini Malatyalı Haydar Işık'ın yaptığı Kanal D televizyonu için Girift dizisinin çekimleri devam ederken, sabah saatlerinde çatışma sahnesi sırasında çevredeki vatandaşlar, silahlı kavga olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, dizi setinde silahlı kavga sahnesinin çekimlerinin olduğunu belirledi. Oyuncular ise gelen polisleri görünce ne olduğunu anlamaya çalıştı. Yanlış anlaşılma olduğunu anlayan dizi ekibi ve polisler derin bir nefes aldı.

IŞIK: SİLAH PATLADI, 5 DAKİKA SÜRMEDİ GELMELERİ

Filmin yönetmeni Haydar Işık, İstanbul, Ankara ve İzmir'de çekimler yaptıkları zaman bu tarz durumlar ile karşılaşmadıklarını kaydederek, "Malatya'da bu tarz çekimlerin az olması dolayı halkın doğal olarak böyle kalabalığa karşı 'acaba bir olay mı var' diye müdahale etmesi çok doğal geldi bana. Tabi onlar da ilk defa böyle bir ambiyans görüyor. Tabi biraz alışacaklar. Çünkü artık Malatya platoya dönecek. Biz sahneyi canlandırdık. Bir tane silah patladı, 5 dakika sürmedi polislerin gelmeleri" diye konuştu.

WİLMA: SİLAHLARLA SOKAKLARDA DOLAŞINCA İNSANLAR MERAK EDİYOR

Oyunculardan Wilma Elles, bu durumu hoş bir durum olarak algıladığını belirterek, "Polisler görevini iyi yapıyor demektir. Polisler anında bizi görüyor, soruyor. 'Acaba burada nasıl bir şey oluyor?' diye. Daha önceden de böyle bir durum ile karşılaştım. Özellikle öğrenci yaşlarda kısa filmler çekerken izin yoktu tabii ki de öğrendik sonrasında izin almak gerektiğini. Böyle silahlarla sokaklarda dolaşınca insanlar tabii ki de merak ediyor 'Ne oluyor?' diye" dedi.

ALACA: BURADA SİLAHLILAR VAR

Bir diğer oyuncu ve dizinin yapımcısı Mazhar Selçuk Alaca, zaten dizide kendilerinin polis olduğunu ifade ederek, "Dizinin kendisi heyecanlı polisiyegerilim dizisi. Elbette vatandaşlar, tedirgin oluyorlar zaman zaman. Sonuçta burada silahlılar var, bazen silah ateş ediyor insanların tedirgin olması normal ama çok keyifliydi. Sonuçta polisimiz uyanık ve olaya anında müdahil oluyor ama insanların tedirgin olması normal bu tür çekimlerde. Bu bizi aslında keyiflendirdi biraz tabi durumu izah ettik memur arkadaşlara, onlar da durumu anlayış ile karşıladılar. Her şeyden önce böyle bir gerilimin olması da keyifli. Malatya için güzel bir şey yapılıyor ve Malatya bir platoya dönüşecek" şeklinde konuştu.

YILMAZ: SET ORTAMLARINDA BU TARZ ŞEYLER OLUYOR

Oyuncu Ayberk Yılmaz ise talihsiz bir olay yaşandığını belirterek, "Aslında set ortamlarında bu tarz şeyler oluyor. Ben daha önce bir defa daha karşılaşmıştım. Malatya'ya geldikten sonra Malatya halkının ne kadar misafirperver olduğunu gördük ama bu olayda da ne kadar duyarlı olduklarını gördük. Bu tarz toplumsal olaylarda genelde halkımız bazen duyarsız kalabiliyor. Burada gerekli birimlerden özellikle dış çekimler için izinler alınıyor ancak halkın bunu bilmesi mümkün olmuyor. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Duyarlı vatandaşlarımız da gerekli birimlere iletmişler hızla bir şekilde ekipler geldiler. Polislerin çok hızlı cevap vermesi çok müthiş bir şey. Çok duyarlı bir hareket aslında. Bizim adımıza da mutluluk verici bir şey. Çok keyifli bir şekilde çekimlerimiz de devam ediyor" dedi.

ŞAHİNBAŞ: DİZİ İÇERİSİNDE KULLANDIĞIMIZ KURUSIKI SİLAHLAR

Bir diğer oyuncu İlker Şahinbaş da polislerin gelmesiyle ne olduğunu anlayamadıklarını kaydederek, "Böyle polisler gelince bir tedirgin olduk. Sonra çevredeki halkın şikayette bulunduğunu ve bir ihbarda bulunduğunu söylediler. Gerçekçi olması dizinin ne kadar iyi olduğunu gösterecek aslında. Halkın verdiği tepki biraz tedirgince oldu ama eminim çekiğimiz diziyi izlerken çok sevecekler. Sonuç olarak herkes için biz buradayız. Oyuncak silahlarımız bunlar. Dizi içerisinde zaman zaman kullandığımız kurusıkı diye tabir edilen silahlar. Bunlar zararsız. Kimsenin korkmasına gerek yoktur. Polisler de geldi, incelediler. Burada bir dizi çekimi olduğunu gördüklerinde bize 'kolay gelsin' dediler ve gittiler" ifadelerini kullandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-02-26 13:50:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.