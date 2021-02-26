Akçadağ'da OSB için hazırlıklar tamamlandı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Nuri Karadaş, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri ile birlikte yaptığı ziyarette, Akçadağ'da kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) konusunda ön hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Ak Partililerin ziyaretinde MTSO Başkanı Sadıkoğlu'nun yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Abbas Karaduman, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Dündar, Mahmut Boyraz ve Zekeriya Çelebi de yer aldı. Ziyarette, Akçadağ’a kurulması planlanan ilçe OSB hakkında bilgi veren MTSO Başkanı Sadıkoğlu, “Akçadağ ilçemiz, şehir merkezine ve Organize Sanayi Bölgemize yakınlığı dolayısıyla önemli bir lokasyon. Akçadağ’ın insan potansiyeli ve genç nüfusu, kurulması planlanan OSB için önemli bir etken. İlçemizin dinamizmini en üst seviyeye çıkarmak için hayata geçirmeyi planladığımız organize sanayi bölgesi projesini sizlerle birlikte görev süremiz içerinde hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bu konuda bizlere destek olan tüm kesimlere teşekkür ediyoruz. Müracaatlarımızı hazırladık, önümüzdeki süreç içerisinde girişimlerimizi yapacağız. Akçadağ’a bir OSB kazandırmaya gayret göstereceğiz. Birçok Akçadağlı iş insanımız hem Malatya’ya hem de ülkeye damga vurmuş başarılı çalışmalar yapıyor. Bu iş insanlarımızla da görüşmeler sağlıyoruz, ilçelerine yatırım yapmaya davet ediyoruz. İlçe OSB kurulduğunda inşallah yüzlerce hemşerimiz buralarda istihdam edilecek, evine ekmek götürecek” dedi.



“Malatya TSO her konuda bizlerin yanında”

İlçelerine organize sanayi bölgesi kurulacak olmasından dolayı memnun olduklarını ifade eden AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Nuri Karadaş, “Bizleri misafir eden başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başkanımız her konuda bizlerin yanında. İlimiz ve ilçelerimiz için yoğun bir çaba içerisinde. Oğuzhan başkanımız ve ekibi ilçemize kurulacak olan OSB ile ilgili belli bir aşama kat etmiş durumda. Bu konuda ilçemiz adına size teşekkür ediyoruz. Akçadağlılar olarak en önemli isteğimiz OSB kurulma işinin hızlandırılmasıdır. TSO başkanımız bu konuda elinden geleni yapacağına gönülden inanıyoruz. Bizleri misafir ettiği için yönetim kurulum ve meclis üyelerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.