Öğrencilere tabletleri evinde teslim ediliyor

Malatya’nın Yazıhan İlçesi Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, kırsaldaki öğrencilerin tabletlerini evlerine kadar giderek teslim ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay Yazıhan İlçesine ziyarette bulundu. Kanbay ve beraberindekiler, ilçe kırsalındaki okullar ile bu okullarda okuyan öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, tabletlerini dağıttı. Yazıhan ilçe ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'ı İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç ve okul idarecileri karşıladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç'tan, ilçedeki eğitim faaliyetleri ve öğrencilerin durumu hakkında bilgi alan Kanbay, Sürür Abdurrahman Serttaş İlkokulu, Tecirli İlkokulu, Hamidiye İlkokulu, Şehit Yunus Kıroğlan İlkokullarına giderek, öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Kanbay, öğrenci ve öğretmenler ile yakından ilgilenerek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Kanbay, köy okullarında öğrencileri ziyaret ettikten sonra, dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin evlerine misafir oldu. Kanbay, öğrenci ve aileleriyle bir süre sohbet ettikten sonra öğrencilere tabletlerini dağıttı.

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