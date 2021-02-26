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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt’un tarihi, fotoğraflarla geleceğe taşınacak

İHA

Yeşilyurt’un tarihi, fotoğraflarla geleceğe taşınacak

Sanatsal çalışmalarla Yeşilyurt’un güçlü ve zengin tarihini ön plana çıkarmaya devam eden Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt’un dört bir tarafında ki tarihi eserler, konaklar, müzeler, camiler ve evlerin tarihsel ve kültürel yönlerini, ‘Kadrajdan Kültüre’ projesiyle gözler önüne sermeye devam edecek.
Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2021 yılı faaliyet programında yer alan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği ‘Kadrajdan Kültüre’ isimli sosyal sorumluluk projesinin tanıtım toplantısı Gedik Kültür Otağında gerçekleştirildi. İlçenin tarihsel ve kültürel hazinelerini fotoğraf sanatıyla ön plana çıkarmak hedefiyle Yeşilyurt Belediyesinin öncülüğünde hayata geçen projeye destek veren fotoğraf sanatçıları, Yeşilyurt’un dört bir tarafındaki tarihi eserleri, konakları, müzeleri ve kültürel mekanları fotoğraf karelerine yerleştirecekler.
Yeşilyurt’un zengin tarihini ve bölgenin tanıtımına büyük bir destek sunacak olan fotoğrafçıların objektiflerine yansıyan kareler, Yeşilyurt Belediyesi arşivlerinde yerini alıp, günümüzden geleceğe taşınması sağlanacak.
‘Kadrajdan Kültüre’ projesinin bölgenin kültürel ve sosyal yönden tanıtımına büyük bir katkı sunacağını ifade eden Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, kültür, sanat ve eğitim gibi projelere sınırsız destek veren Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Yeşilyurt’un tarihi ve kültürel hazinelerinin yanı sıra yöresel yemekleri ve tarımsal ürünlerinin tanıtımını sanatsal çalışmalarla desteklediklerini söyledi.
‘Kadrajdan Kültüre’ projesi kapsamında çekilecek görüntü ve fotoğraflarla bölgenin tanıtımına güçlü bir destek daha sunacaklarını ifade eden Çınar, “Kültürel zenginlikleri, tarihsel kimliği ve yöresel yemekleriyle kadim medeniyetimizin en güzel ve en özel unsurlarını bünyesinde barındıran Yeşilyurt’umuzun güçlü bir yapıya sahip zengin tarihini korumak ve yaşatmak adına çok ciddi yatırımlarda bulunuyoruz. Tarihi ve kültürel varlıklarımızı sahiplenmek, korumak ve yaşatmak bizim asli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra havası, suyu ve iklimiyle, örf, adet, gelenek ve görenekleriyle Anadolu medeniyetinin tüm unsurlarına sahip Yeşilyurt’umuzun iç ve dış turizmde hak ettiği değeri görebilmesi içinde tarihi bölgelerimizi farklı projelerle cazibe merkezine dönüştürmeye çalışıyoruz. Her noktası tarih kokan başta Çırmıhtı bölgemiz başta olmak üzere ilçemizin dört bir tarafındaki tarihi eserlerimiz, kadim mesleklerimiz, her biri ayrı bir lezzete sahip tava ve fırın yemeklerimiz ile kahvaltılıklarımızın tanıtımı içinde restorasyon ve dönüşüm projelerimize çok büyük önem veriyoruz. Lezzet Caddemizde bulunan tescilli tarihi konaklarımızı, aslına uygun olarak restore edip bölgemize özgü farklı meslek dallarımız, tarımsal ürünlerimiz, yemeklerimiz ve sokak oyunlarımızın tanıtıldığı ve bilgilendirdiği çok özel konaklara dönüşümünü sağladık. İçerisinde Cezaevi Müzesi, Çoban Müzesi, El Sanatları Müzesi, Şark Odası, Millet Kıraathanesi ve Konferans Salonu olan Gedik Kültür Evimiz, Ahmet Çalık Tekstil Müzemiz, Gastronomi Konağımız, Mutfak Sanatları Merkezimiz, Butik Otelimiz, Kent Belleği Müzemiz ve Kahve Konağımızın yanı sıra Derme Kadın Kooperatifi ile Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifimize tahsis ettiğimiz mekanlarımızla, sokak ve cephe sağlıklaştırma projelerimizle bölgemizin tarihsel kimliğine değer katan yatırımlarda bulunduk. Bununla birlikte şu anda yapımı devam eden Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerimiz, Beylerderesi ile Çırmıhtı arasındaki doğal zenginlikleri ön plana çıkmasını sağlayacak yatırımlarımız, Gündüzbey ve Şahnahan Gençlik Kamplarımız, belediyemizin girişimleri neticesinde coğrafi tescil belgesine kavuşan dalbastı kirazımız ve kiraz yaprağı sarmamız, Kozluk vişnemiz, Barguzu kara üzümümüz ve bölgemize özgü farklı tarımsal ürünlerimizin en güzel şekilde tanıtıldığı mekanlarımızla kentimize yeni turizm destinasyon alanları kazandırıyoruz. Bölgemize özgü bazı yemeklerin tescillerini yaptırdık, bazılarının süreçleri halen devam ediyor. Tabii ki bu tür yatırım ve projelerimizin daha geniş kesimlere ulaşması, bölgemizin zenginliklerinin dünyayla buluşması içinde tanıtım faaliyetlerimize de önem veriyoruz. Doğal bir film platosu görünümüne sahip Yeşilyurt’umuzun zengin tarihsel kimliğini ön plana çıkartan yatırımlarımız neticesinde, şu anda bölgemizde çok sayıda sinema ve dizi çekimleri yapılıyor. Bu tür sanatsal çalışmaların bölgemizde devam ediyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bugün startını verdiğimiz ‘Kadrajtan Kültüre’ projemize destek veren fotoğraf sanatçılarımızın çekecekleri görüntü ve resimlerde, tarihi eserlerimizin, yemeklerimizin ve tarımsal ürünlerimizin tanıtımı içinde büyük bir önem taşıyacaktır. Çekilecek görüntü ve resimleri arşivleyeceğiz, ilerleyen zamanlarda bunları kitap haline getirebilir ya da sanal müzelerle sergileyebiliriz. Sanatçılarımızın özverili ve gayretli çalışmaları neticesinde, bugünden geleceğe çok değerli eserler emanet edeceğiz. Kentimizin güzelliklerinin tanıtımına katkı sunacak olan tüm fotoğrafçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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