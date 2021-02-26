Başkan Gürkan veterinerlerin sorunlarını dinledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürkan veterinerlerin sorunlarını dinledi

İHA

Başkan Gürkan veterinerlerin sorunlarını dinledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Veterinerler Odası’nı ziyaret ederek, veterinerlerin ve Veterinerler Odası’nın sorunlarını dinledi.
Türk Veterinerler Birliği Merkez Konseyi’ne bağlı Malatya Veterinerler Oda Başkanı Ergün Koşar, 1992 yılından beri hizmet verdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın her konuda kendilerine kolaylık sağladığını ve yardımcı olduğunu belirten Malatya Veterinerler Odası Başkanı Ergün Koşar,’’ 1992 yılından beri hizmet noktasında gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar hiçbir isteğimizi ve arzumuzu geri çevirmediniz. Gerekli olan bütün kolaylığı gösterdiniz. Sağ olun teşekkür ediyorum’’ dedi.

"Güzel hizmet ürettiler, güzel hizmet sergilediler"
Hizmet, gayret ve çabalarını yakından takip ettiğini dile getiren Başkan Gürkan, "Çok kadim bir dostum olan Ergün Bey veterinerlik görevini uzun süre hakkıyla yerine getirmişlerdir. Ben Battalgazi İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’nde iken kendileri de, Tarım İl Müdürlüğü’nde veteriner olarak görev yapıyordu. Güzel hizmet ürettiler ve güzel bir hizmet sergilediler. Ben kendilerine bu çalışmalarında dolayı teşekkür ediyorum. Bizler, Belediyeler olarak zaten katılımcı belediyecilik, birlikte ve beraberlik yönetimi içerisinde gerek meslek odalarımız olsun gerek işçi sendikalarımız olsun gerekse hemşeri derneklerimiz olsun veya diğer sosyal taraflarla şehrimizi yönetirken, şehrimizin yön haritasını ve yön pusulasını oluşmasında sizin görüş ve önerileriniz bizler için önemli, bizim için kıymetlidir. Bu anlamda da sizin görüş ve önerileriz veterinerlerimizin sorunları, problemleri belediye olarak aşabileceğimiz engeller varsa onların aşılabilmesi noktasında sizleri ziyaret ettim. Veterinerlerimizle ilgili gerek sayısal verilerde bilgi verme noktasında gerekse veterinerliğin Malatya Şubesi’nin kurulması süreci içerisinde vermiş oldukları bilgilerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Soy kütüğü projesi ile sürü kalitesi artırılıyor
YEREL HABERLER Soy kütüğü projesi ile sürü kalitesi artırılıyor
Yeşilyurt'ta gençlik oyunları tamamlandı
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta gençlik oyunları tamamlandı
Yeşilyurt’un tarihi, fotoğraflarla geleceğe taşınacak
YEREL HABERLER Yeşilyurt’un tarihi, fotoğraflarla geleceğe taşınacak
Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın önemi anlatıldı
Öğrencilere tabletleri evinde teslim ediliyor
YEREL HABERLER Öğrencilere tabletleri evinde teslim ediliyor
Akçadağ'da OSB için hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Akçadağ'da OSB için hazırlıklar tamamlandı
Dizinin çatışma sahnesini silahlı kavga sanıp, polise ihbarda bulundular
YEREL HABERLER Dizinin çatışma sahnesini silahlı kavga sanıp, polise ...
İhracatta kayısı önde
YEREL HABERLER İhracatta kayısı önde
Başkan Güder’den esnaflara destek ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Güder’den esnaflara destek ziyareti
Bu kursu bitiren iş sahibi oluyor
YEREL HABERLER Bu kursu bitiren iş sahibi oluyor
İnönü'de çevrim için seminerler devam ediyor Kimyager Fatih Küçükuysal: "Doğaya karşı bilinçli olunması gerekiyor"
YEREL HABERLER İnönü'de çevrim için seminerler devam ediyor Kimyager ...
Malatya’da 90 bin doz aşı yapıldı 1 Mart’ta kısıtlamaların kalkıp kalmayacağı vaka sayılarına bağlı
YEREL HABERLER Malatya’da 90 bin doz aşı yapıldı 1 Mart’ta ...
Kayısıyı don vurdu
YEREL HABERLER Kayısıyı don vurdu
Malatya'da kumar baskını: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da kumar baskını: 4 gözaltı
Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı Sokak köpeği her sabah mahallenin marketinden bir ekmeği alıyor
YEREL HABERLER Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı Sokak köpeği ...
80 yıldır taşlara şekil veriyor Okuma yazması yok, şiirleri taşlara kazıyor
YEREL HABERLER 80 yıldır taşlara şekil veriyor Okuma yazması yok, ...
Malatya'da vatandaşlar, yeme- içme ihtiyaçlarını dinlenme tesislerinde karşılıyor
YEREL HABERLER Malatya'da vatandaşlar, yeme- içme ihtiyaçlarını ...
Yağ bidonunda esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Yağ bidonunda esrar ele geçirildi
Gürkan, belediye çalışanlarıyla istişare toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Gürkan, belediye çalışanlarıyla istişare toplantısı ...
Gürkan, hemşeri derneklerinin sorun ve önerilerini dinledi
YEREL HABERLER Gürkan, hemşeri derneklerinin sorun ve önerilerini ...
Malatya’da 112 personelleri kaza yaptı
YEREL HABERLER Malatya’da 112 personelleri kaza yaptı
Malatya’da sinema yasağı 3. kez uzatıldı
YEREL HABERLER Malatya’da sinema yasağı 3. kez uzatıldı
Yeşilyurt’ta tabletler törenle hediye edildi Çınar: “Çocuklarımızın tebessümü ve mutluluğu her şeyden kıymetlidir”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta tabletler törenle hediye edildi Çınar: ...
Battalgazi Belediyesi’nde ‘muhtarlarla hizmet ve gönül buluşmaları’ başladı Güder: “İlçemizin geleceğini istişare etmek için bir araya geldik”
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nde ‘muhtarlarla hizmet ve ...