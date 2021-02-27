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Covid-19’da yeni önlemler için gözler 1 Mart’ta çevrildi

İHA

Covid-19’da yeni önlemler için gözler 1 Mart’ta çevrildi

Covid19’da yeni önlemler için gözler 1 Mart’taki toplantıya çevrildi. 1 Mart Pazartesi günü düzenlenecek toplantıya göre Malatya’nın yer alacağı risk grubuna göre yeni kararlar uygulanacak.
Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği kamuoyunun malumudur. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kararlaştırılabileceği değerlendirilmektedir. İçişleri Bakanlığımızın 26 Şubat tarihli Genelgesiyle 1 Mart günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanacak Kabinede yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiği bildirilmişti” ifadelerine yer verildi.
Kabine Toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirleneceğinin bildirildiği açıklamada, “Bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak'tan beri uygulanan; 8 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle başlanabilecektir.
1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır” denildi.

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