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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder, 10 bin çocuğun yüzünü güldürdü

İHA

Başkan Güder, 10 bin çocuğun yüzünü güldürdü

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirerek büyük takdir toplayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Onlar Üşürse, Yürekler Üşür’ projesi kapsamında ilçedeki 103 mahallede yaşayan 10 bin ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımında bulundu.
Belediyecilik yatırımlarının yanı sıra ‘İnsan odaklı hizmet’ anlayışını ilçede etkin bir şekilde sürdüren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi’nin 103 mahallesinde maddi durumu yetersiz olan 10 bin çocuğa yardım eli uzattı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ocak ayında hayata geçirilen ‘Onlar Üşürse, Yürekler Üşür’ projesi kapsamında, ilçedeki ihtiyaç sahibi 10 bin çocuğa kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunan Başkan Güder, projenin çok anlamlı olduğunu belirterek, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde bugüne kadar nerede ihtiyaç sahibi bir aile var ise her daim onların yanlarında olduklarının altını çizdi.

10 bin çocuğa yardım eli uzatıldı
Büyük Mustafa Paşa, Küçük Mustafa Paşa, Şık Şık, Nuriye, Aslanbey, Niyazi, Şifa, İsmetiye ve Kavaklıbağ Mahalleleri muhtarıyla ‘Tahtalı Hamam Müzesi’nde bir araya gelerek, hazırlanan yardım kolilerini muhtarlara teslim eden Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak bu projeyle güzel bir dayanışma örneği ortaya koyduklarını vurguladı.

Muhtarlardan Güder’e teşekkür
Bu anlamlı projeden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Eren, “Battalgazi Kaymakamımıza ve Belediye başkanımıza projeden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Çok güzel ve anlamlı bir proje olmuş. Ellerine emeklerine sağlık” derken; Şifa mahallesi muhtarı Osman Korkmaz, “Başkanımız her türlü konuda bizlere yardımcı oluyor. Bize bir telefon kadar yakındır. Güzel bir proje. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Niyazi Mahallesi Muhtarı Nilgün Tekatlı, “Öncelikle bu tarihi mekanda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başkanımızın başlatmış olduğu ‘Onlar üşürse, Yürekler üşür’ kampanyasında bizlerde yer aldık. Başkanımızın giyim ve kırtasiye yardımlarını teslim alarak, yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslimini yapacağız. İhtiyaç sahibi vatandaşların her daim yanında olan başkanımıza canı yürekten teşekkür ediyorum. Birde başkanımızın bu tarihi yeri seçmesi, buraları görmemize de vesile oldu. Battalgazi’nin kültürel değerlerine başkanım büyük özen gösteriyor, tarihimize sahip çıkıyor. Başkanımız hizmetleriyle vatandaşlarımız mutlu ediyor. Onlar mutlu olunca, bizler mutlu oluyoruz” dedi.
Kavaklıbağ Mahallesi Muhtarı Ekrem Tur ise “Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde başkanımız, ‘onlar üşürse, yürekler üşür’ diyerek teslim ettikleri yardım malzemelerini, bizde gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Allah kendisinden razı olsun. Rabbim hayırlarını kabul etsin” şeklinde konuştu.

“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız”
‘Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ sözünü rehber edindiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Kaymakamımız ile birlikte ilçemizdeki muhtarlarımız ile sürekli bir araya geliyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak bizler ilçemiz için hizmetlerimizi aralıksız devam ettiriyoruz. Muhtarlarımızla istişare yaparak hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. 103 mahallemizi birbirinden ayırmayarak, yatırım ve hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bazen muhtarlarımız sorunlarını bize iletiyor. Bu sorunların çözümü noktasında büyük gayretler sarf ediyoruz. Muhtarlarımız bunun en yakın şahitleridir. Koşullar değişiyor. Bizim bu değişen koşullara ayak uydurmamız lazım. Bir muhtarımız mahallesinin internet probleminin olduğunu belirtti. Doğrudur. Alt yapı sıkıntıları olabilir ama bunun muhatabı belediye değildir. Fakat biz yine de görevimiz olmamasına rağmen gerekli görüşmeler yaparak, sorunu çözmek için mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızın dertlerini göz ardı etmiyoruz, onların sorunları ile dertlenip, onların mutluluklarıyla mutlu oluyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak bizim amacımız, vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltme adına sizler muhtar olarak görev yapıyorsunuz, bizler belediye olarak görev yapıyoruz. İlçemizde her kurum üzerine düşeni gerçekten yapıyor. Battalgazi Belediyesi olarak özellikle deprem ve pandemi sürecinde 40 binin üzerinde ailemize destek verdik. 1 milyonun üstünde maske dağıttık. Koronavirüs sürecinde ortaya koyduğumuz etkin mücadele, inanın bölgeye örnek oldu. Bir yandan bu mücadeleyi gösterirken diğer yandan da hizmetlerimizi durdurmadık. Kış mevsiminin başlarından itibaren özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçlarını giderme noktasında kaymakamlığımızla beraber ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak kış aylarında başlattığımız ‘Onlar üşürse, Yürekler üşür’ projesiyle ihtiyaç sahibi yavrularımızın kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye ihtiyaçlarını giderdik. Proje kapsamında 103 mahallemizde yaşayan 10 bin evladımızın ihtiyacını karşıladık, gönüllerine dokunduk. Bugünde proje kapsamında son mahallelerimizin yardımlarını teslim ettik. Rabbim sağlıkla giyinmelerini nasip etsin” dedi.

“Battalgazi ilçemizde güzel bir projeye imza atıldı”
Battalgazi Belediyesi’nin güzel bir projeye imza attığını vurgulayan Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran da konuşmasında yardımların önemine temas edip, “Başkanımız Osman Güder’in organizasyonuyla ilçemizdeki muhtarlarımızla bir araya geldik. Muhtarlarımızın sorun ve sıkıntıları varsa onları dinlemeye ve çözüm üretmeye çalıştık. Muhtarlarımızla her platforma bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Muhtarlarımız mahalleleri adına ciddi çalışmalar sarf ediyor. Pandemi döneminde de bizlere çok destek oldular. Bizler kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün de başkanımızın ihtiyaç sahibi yavrularımız için hazırladığı yardım kolilerini muhtarlara teslim ettik. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir projeye imza atmışlar. Her zorlu süreçte olduğu gibi Pandemi döneminde de hükümet ve yerel yönetimler olarak vatandaşlarımıza ciddi destekler verildi” diye konuştu.

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