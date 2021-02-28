Güder’den 28 Şubat mesajı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 24. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güder, “28 Şubat bin yıl süremedi, ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak" dedi.

Türkiye tarihine 24 yıl önce kara bir leke olarak geçen bu PostModern darbe, siyasi, hukuki, idari ve değişik toplumsal alanlarda birçok olumsuz değişimlere neden olan bir süreç olduğunun altını çizen Güder, mesajında, “28 Şubat, ülkemizde siyasi, hukuki, idari ve değişik toplumsal alanlarda birçok olumsuz değişimlere neden olan bir süreçti. Yaşanan bu PostModern darbe tarihe bir kara leke olarak geçti. 28 Şubat aynı zamanda, milletin kendisinin tehdit edildiği, İmam Hatiplerde okuyan gençlerin önünün kapatılarak üniversitelere alınmadığı, temel hak ve hürriyetlerinin gasp edildiği bir sürecin adıdır. Apaçık ortadadır ki 28 Şubat darbesi de milleti ve iradesini hedef alması bakımından darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden birisidir. '28 Şubat bin yıl devam edecek’ iddiasında bulunanlara, milletimiz 2002 seçimleriyle ağır bir yenilgi yaşatmıştır. 27 Mayıs 1960’ta başlayıp 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine kadar varan bu süreç, belli siyasi iktidarları hedef almaktan ziyade milletin bizatihi kendisine yönelen menfur suikastlardır. 28 Şubat sürecinde gazetelere, “Beceremediniz artık bırakın” manşetleri attıran, başörtüsüne 'füruat' diyerek küçümseyen Pensilvanya'da ki terör çetesinin elebaşı, alçak yüzünü 15 Temmuz'da bir kez daha gösterdi. Aziz milletimiz, o gece vatan evlatlarına kurşun yağdıran FETÖ'cülere bir daha unutamayacakları bir ders verdi. Milli iradenin gücü ile vesayetlerin, darbelerin tarihi kapatılmıştır. 28 Şubat sürecinde ‘Muhtar bile olamaz’ denilen ve okuduğu şiir nedeniyle hapse mahkum edilen Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı makamındadır ve yirmi yıldır ülkemizi yönetiyor. Gecesini gündüzüne katarak ülkemizi layık olduğu yere ulaştırmak için çalışan liderimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. 28 Şubat’ın tüm mağdurlarını ve ülkemizde yaşanan hain darbe girişimlerinde demokrasi şehitlerini anmak istiyor, hayatta kalanlara da uzun ve sağlıklı ömürler, vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha bu aziz millete 28 Şubat’ın karanlık günlerinin bir benzerini göstermesin” ifadelerini kullandı.

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