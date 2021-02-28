EğitimBirSen Malatya Şube Başkanı ve MemurSen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, "28 Şubat, tarihimize geçmiş kara bir lekedir" dedi.

28 Şubat Postmodern darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan EğitimBirSen Malatya Şube Başkanı ve MemurSen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, "28 Şubat, milletin değerlerine göre siyaset yapılmasına ve bağımsız politikalar belirleme iradesine, toplumun inancını yaşama hakkına, ekonomik sistemin yağma düzeninden kurtarılması sistemine, insanca yaşama standartlarının oluşturulması gayretine karşı siyasi, ekonomik ve sosyal ayrıcalıklar sahibi hegemonik güçlerin müesses nizamı koruma amacıyla gerçekleştirdiği bir darbedir." ifadelerine yer verdi.

Bütün darbeler gibi 28 Şubat'ın da bir mühendislik projesi olduğunu ifade eden Söylemez, "Toplumu, siyaseti, idareyi, inancı, ticareti, ekonomiyi, yargıyı, eğitimi, kısacası hayatın tüm alanlarını dizayn etmeyi amaçlamıştır. Emperyalist güdümlü darbenin buruk, kahredici hatıralarını unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

28 Şubat'ın insan hakları, düşünce ve demokrasi tarihinde kara bir leke olduğunu dile getiren Söylemez, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Binyıl süreceği iddia edilen darbe düzeninin izleri, zaman içerisinde milletin iradesi ve kararlılığıyla birçok açıdan silinmiştir. Darbeciler yargılanarak darbenin hesabı sorulmuş, darbecilerin 21’i müebbet hapse mahkum edilmiştir. Hala dönemin keyfî kararlarıyla mahkûm edilen birçok insanın mağduriyeti, anlaşılmaz bir şekilde maalesef devam etmektedir. Adaletin tam olarak tesisi, bu mağduriyetlerin giderilmesi, zararların tazmin edilmesiyle mümkündür. Aksi halde, 28 Şubat’ın izleri, toplumun bir kesimi için bütün yıkıcılığıyla devam ediyor olacaktır. Direnerek darbeleri tarihin karanlığına gömen iradenin ürettiği değerler kalıcı hale getirilmelidir. Sıkıntıların giderilmesi, devam eden sorunların çözüme kavuşturulması bağlamında mağduriyetlerin tespiti ve ortadan kaldırılması için bir çalışma yapılmalı ve sivil toplum kuruluşları da bu çalışmada yer almalıdır. Ayrıca, 28 Şubat zihniyetinin ebediyen tasfiye edilmesi için, mağdurların yaşadığı tüm hak kayıpları somut adımlarla telafi edilmeli ve darbenin sivil ayağıyla da hesaplaşılmalıdır."

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