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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınar’dan 28 Şubat mesajı

İHA

Çınar’dan 28 Şubat mesajı

28 Şubat PostModern Darbesinin 24.Yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 28 Şubat Darbesi, Türkiye Cumhuriyetinin temel hak, hukuk ve üstünlüğü, inanç değerleri, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata yönelik alçak ve gaddar bir harekettir” dedi.
Yazılı mesajında, 28 Şubat PostModern Darbesinin demokrasi tarihine karşı yapılan en büyük ihanet olduğunu vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “1960, 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri müdahaleleri ile 28 Şubat 1997’de yapılan post modern darbeler ülkemizde çok büyük tahribatlar oluşturmuş, toplumsal kutuplaşmaya zemin hazırlamış darbelerdir. Demokrasinin rafa kaldırıldığı ve katledildiği bir dönem olarak hafızalarda yer edinen 28 Şubat Darbesi, siyasi partilerin kapatıldığı, demokrasinin rafa kaldırıldığı, milletimizin en temel haklarından mahrum edildiği kara bir dönem olarak hafızalarda yer almıştır. İnanç ve fikir hürriyetine en büyük darbenin vurulduğu 28 Şubat’ta sırf inancı ve giyiminden dolayı insanların aşağılandığı, kendi öz vatanında adeta ikinci sınıf bir insan muamelesi reva görülerek ötekileştirildiği bir dönemi yaşamak zorunda bırakıldık.
Her ne kadar “28 Şubat bin yıl sürecek” denilse bile, milli iradenin gücü ile vesayetlerin, darbelerin tarihi kapatılmıştır. Ülkemiz, bu tür hain darbe kalkışmalarının neticesinde oluşan karanlık ve puslu dönemlerden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çıkmıştır. Allah’a hamdolsun ki bugün Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti ve liderliği, milletimizin eşsiz mücadelesi neticesinde karanlık günleri geride bırakmış ve geleceğe daha güzel bakmaya başlamıştır. 28 Şubat’ın tüm mağdurlarını ve ülkemizde yaşanan hain darbe girişimlerinde demokrasi şehitlerini anmak istiyor, hayatta kalanlara da uzun ve sağlıklı ömürler, vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha bu aziz millete 28 Şubat’ın karanlık günlerinin bir benzerini göstermesin” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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