Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı 3-0 ile güldü

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Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, Ünsal Grup Şiran Akademi'yi 30 mağlup etti.

Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakada hakem olarak Eser Türkoğlu ve Eyyüp Şahin görev aldı.

Çekişmeli geçen müsabakanın setlerini Malatya Büyükşehir Belediyespor 2520, 2520 ve 2521'lik sonuçlarla kazandı.

Gümüşhane temsilcisi Ünsal Grup Şiran Akademi'yi 30 mağlup eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, bir engeli daha aşmış oldu.

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