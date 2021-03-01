Doğanşehir Tarım Müdürlüğü'ne İsmet Çılğın atandı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Malatya’nın Doğanşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne İsmet Çılğın atandı.

Doğanşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini yaklaşık 2,5 yıldır sürdüren Ziraat Mühendisi Emre Sülü’nün il merkezine atanması üzerine boşalan ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine, İzmir Balçova İlçe Tarım Müdürü olarak çalışan Doğanşehirli olan İsmet Çılğın atandı. Çılğın görevine başladı.

Doğanşehir ilçesi Sürgü Reşadiye Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Ziraat Mühendisi İsmet Çılğın, ilk orta öğrenimini Sürgü’de, liseyi Malatya’da ve üniversiteyi de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde okudu.

İsmet Çılğın, 2009 yılında Kırşehir Akpınar İlçe Tarım Müdürlüğü, daha sonra İzmir Çeşme ve İzmir Balçova İlçe Tarım Müdürlüğü görevinde bulundu.

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