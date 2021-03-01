Malatya’nın Akçadağ İlçesinde bulunan Küçükkürne Mağaraları keşfedilmeyi bekliyor. Tarihi çok eskilere dayanan ve oyuk yerleri, girinti ve çıkıntıları ile dikkat çeken Küçükkürne Mağaraları yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan önderliğinde 19 kişilik ekip, Küçükkürne mağaralarını gezdi. Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve İnönü Üniversitesi’nden de katılımın olduğu 19 kişilik ekibe koordinatörlük eden Emekli Gazeteci ve Gezgin Fotoğrafçı Alişan Hayırlı’nın bol bol fotoğraf çektiği Küçükkürne Mağaraları gezisine, Küçükkürne kırsal mahallesi Muhtarı Ramazan Aslan da ev sahipliği yaptı. Geziyi değerlendiren Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, “Yorucu bir gezi düzenledik. Akçadağ’ın güzellikleri olduğunu gördük. Levent Vadisi’ni görenler, Küçükkürne Mağaralarını görmeli” ifadelerini kullandı. Belediye olarak Levent Vadisi’ni düzenlemeye büyük emekleri olduğunu hatırlatan Kazgan, belediye olarak sosyal ve kültürel yatırımları ve tanıtımlar her zaman önem verdiklerini vurguladı. Binaların arasına sıkışmış insanların doğada huzur bulduklarına dikkat çeken Kazgan, doğa ile iç içe olmak isteyenlerin buraları görmelerini önerdi. Küçükkürne kırsal mahallesi Muhtarı Ramazan Aslan da, Küçükkürne Mağaralarının tanıtıma ihtiyacı olduğunu belirterek, geziye katılanlara teşekkür etti.

Geziye katılanlar ise, bu gibi keşfedilmemiş yerlerin iyi tanıtılarak, gezi turları düzenlenmesini önerdiler.

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