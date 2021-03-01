Kulaçlar birincilik için atıldı

Malatya’da yüzme müsabakaları çekişmeli geçti. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme İl Temsilciliği’nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan 10 Yaş Yüzme Şampiyonası kapsamında Osman Çağlı Yüzme Havuzunda 1112 Yaş 1. Vize, 13+ Baraj Geçme Yarışları yapıldı.
İki gün süren yüzme şampiyonasına, 27 Erkek, 22 kız olmak üzere 49 sporcu katıldı.
Serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve karışık kategorilerinde gerçekleştirilen yüzme müsabakaları sonunda dereceye giren sporcular Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.