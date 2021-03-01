Kulaçlar birincilik için atıldı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da yüzme müsabakaları çekişmeli geçti. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme İl Temsilciliği’nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan 10 Yaş Yüzme Şampiyonası kapsamında Osman Çağlı Yüzme Havuzunda 1112 Yaş 1. Vize, 13+ Baraj Geçme Yarışları yapıldı.

İki gün süren yüzme şampiyonasına, 27 Erkek, 22 kız olmak üzere 49 sporcu katıldı.

Serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve karışık kategorilerinde gerçekleştirilen yüzme müsabakaları sonunda dereceye giren sporcular Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.