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Çınar: “Yatırımcılarımıza modern ve nitelikli sanayi alanları kazandırıyoruz”

İHA

Çınar: “Yatırımcılarımıza modern ve nitelikli sanayi alanları kazandırıyoruz”

Kent ekonomisinin can damarı olan sanayi bölgelerinin bulunduğu Yeşilyurt ilçesinde yeni yatırım alanları için Yeşilyurt Belediyesi yol açma ve çevre düzenlemesi hizmetlerine ağırlık veriyor.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ve Çarmuzu Mahallesi Muhtarı Ali Berktaş ile birlikte Çarmuzu Mahallesindeki sanayi alanlarında gerçekleşen imar yolu açma ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Yeşilyurt’taki sanayi bölgelerinin planlı ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi için 2021 yılı yatırım programına aldıkları alt ve üst yapı hizmetlerine devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un sanayi alanında yakaladığı başarı çıtasını daha ileri bir seviyeye ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Sosyal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra milli ekonomiye katkı sunan organize sanayi bölgeleri ve ticaret alanlarına sahip Yeşilyurt’un var olan potansiyelini yeni yatırımlarla ön plana çıkarmaya gayret ettiklerini vurgulayan Çınar, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milli ekonomimizin daha fazla gelişmesi ve kalkınması adına gerçekleşen dev hamleleri, bizlerde yerelde ki yatırımlarımıza desteklemeye devam ediyoruz. Malatya ekonomisinin can damarı olan organize sanayi bölgeleri, ticaret alanları ve tarım arazileriyle bölgemizin ekonomik hayatına önemli katkılar sunan Yeşilyurt’umuzun bu güçlü potansiyelinden yararlanıp, yatırımlarını farklı bölgelerimizde yapmak isteyen fabrika sahipleri ve esnaflarımıza modern ve nitelikli alanlar sunmak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Gerek organize sanayi bölgelerimiz gerekse de orta ve küçük ölçekli sanayi sitelerimizin daha güzel ve daha modern bir kimliğe kavuşması içinde elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Çarmuzu Mahallemizdeki sanayi sitemiz ile Kuzey Çevre Yolu güzergahının arasında kalan bölgenin yaşam standardını yükseltip, temiz, düzenli ve planlı bir görüntüye sahip olması içinde yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Son dönemlerde ki yatırımlarla hızla gelişip büyüdüğü için sanayicilerimizin ve esnaflarımızın yoğun ilgi gösterdiği bu bölgemizde bulunan 4 km’lik imar yolumuzun standardını yükseltmek amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Yolumuzun kodlama ve dolgu işlemlerinden sonra gerçekleşecek asfaltlama çalışmalarından sonra bağlantı yollarını açarak bölgemize ulaşımı daha rahat ve konforlu hale getirmiş olacağız. Bunun yanı sıra bölgemizde bulunan ve özellikle yaz aylarında esnaflarımızı ve mahalle sakinlerini rahatsız edecek şekilde kötü kokular yayan dere yatağını da ıslah ederek, temiz ve güzel bir görünüme kavuşturacağız. Yeni yatırımcılar içinde burayı daha konforlu ve modern hale getirerek bölgemizin ekonomik hayatının daha fazla güçlenmesini sağlayacağız. Açılacak bağlantı yolları ve dere yatağının ıslah edilmesiyle birlikte buradaki sanayi alanlarımızın cazibesini de artırmış olacağız” diye konuştu.
Çarmuzu Mahallesi Muhtarı Ali Berktaş da, bölgenin gerek alt ve üst yapı gerekse de ekonomik gelişimine katkı sunacak yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

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