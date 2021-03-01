34 yıllık Oda Başkanı Mehmet Özpolat vefat etti

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Malatya Manifaturacılar Esnaf Odası’nın 19842018 yılları arasında 34 yıl süreyle başkanlığını yapan, son olarak ta Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Denetim Kurulu üyesi olarak görev alan Mehmet Özpolat, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Söğütlü Camii Pasajında manifatura dükkanı işleten, esnaf camiası içinde sevilen, saygı duyulan isimlerden olan 72 yaşındaki 4 çocuk babası Mehmet Özpolat, Yeşiltepe şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye namazına, Özpolat ailesi, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Genel Müdürü Münir Özpolat, çok sayıda oda başkanı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaflar ile dost ve akrabaları katıldı.

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