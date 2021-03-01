Beşiktaş kafilesine Malatya'da coşkulu karşılama 

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Malatya'ya geldi.

İstanbul'dan saat 16.00'da kalkan özel uçakla saat 17.00'de Malatya Erhaç Havalimanı'na inen siyah-beyazlılar kafileyi, taraftarlar karşıladı. Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'a ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi, üzerlerindeki Beşiktaş formalarını oyunculara imzalattı. Meşaleler yakan taraftarlar ayrıca teknik direktör Yalçın'a çiçek de verdi.

Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Beşiktaş kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti. Yeni Malatyaspor Beşiktaş karşılaşması, yarın saat 19.00'da Malatya Stadı'nda oynanacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbolculardan görüntüler

Havalimanından görüntüler

Takım otobüsünden görüntüler

Meşale yakan taraftarlar

Genel ve detay görüntüler DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-03-01 17:53:52



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