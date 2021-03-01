Malatya'da baba ve oğlu kazada yaralandı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada araçta sıkışan baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, Hekimhan ilçesi Kesiköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hekimhan istikametine seyir eden Hasan T. idaresindeki 44 ABN 056 plakalı Honda marka otomobil, MalatyaHekimhan karayolunun 75. kilometresinde önünde seyreden Mustafa Güneş yönetimindeki 44 DB 326 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu Furkan T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.