Malatya'da torbacı operasyonunda 3 tutuklama

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'da polisin torbacılara yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin yapılan üst ve ikamet aramalarında 115 gram metamfetamin ve 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.