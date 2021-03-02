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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TMO’nun kayısıya etkisi konuşuldu

İHA

TMO’nun kayısıya etkisi konuşuldu

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek, kayısının ekonomiye katkısı konuşuldu.
Ziyarette, Lisanslı Kuru Kayısı Deposu’nun hayata geçirilmesi ile Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kayısı alımı yapmasının Malatya ekonomisi ve kayısısı için önemli olduğunu konusu dile getirildi.
Ziyarette konuşan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 2020 yılının kayısı, Malatya, üreticiler, Türkiye ve Malatya ekonomisi açısından çok verimli geçtiğini ifade etti.
Özcan, pandemiye rağmen kuru kayısı ihracatının sağlıklı bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Siyasilerimiz, 2020 yılında Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) çalışmalarında bize sürekli yardımcı oldular. Bizler Malatya’da yerelde problem ve sıkıntıları milletvekillerimize sağlıklı bir şekilde iletiyoruz. Milletvekillerimizde bu konuda özellikle kayısı denilince üreticilerimizin mutlu olabilmesi için gayret gösterdiler. Milletvekilimiz Ahmet Çakır lisanslı depoların hayata geçirilmesi konusunda ciddi emekler verdi” dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise kayısının Malatya ve Türkiye ekonomisine çok ciddi katkı sağladığını belirtti.

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