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Sosyal koruma kalkanından Malatya’ya 400 milyonluk kaynak

İHA

Sosyal koruma kalkanından Malatya’ya 400 milyonluk kaynak

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, pandemi sürecinde Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde şehre 408 milyon lira kaynak aktarıldığını belirtti. Kahtalı, “Toplumun bütün kesimlerini desteleyecek adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında şehre yapılan yardımlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Milletvekili Kahtalı, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında ‘Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği, Sosyal Destek Programı, Normalleşme Desteği ve Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ başlıkları altında Malatya’ya toplamda 408 milyon TL’yi aşan kaynak aktarıldığını söyledi. Milletvekili Kahtalı, Malatya’ya verilen bu destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
Milletvekili Kahtalı, Malatya’da Biz Bize Yeteriz Türkiye’m ve Sosyal Destek Programı kapsamında ise 100 bin 355 kişiye ödeme yapıldığını aktardı. Kısa çalışma ödeneğinden yaklaşık 30 bin çalışanın, nakdi ücret desteğinden 20 bin 711 çalışanın, işsizlik ödeneğinden 6 bin 342 kişinin yararlandığını açıklayan Kahtalı, normalleşme desteği kapsamında da 14 bin 559 çalışana destek verildiğini kaydetti.

Sosyal yardımlar
Hakan Kahtalı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Malatya’ya aktarılan diğer destek kalemlerine ilişkin de bilgi paylaştı. 2020 yılında 79 bin 251 hanenin, 2021 Ocak döneminde ise 31 bin 552 hanenin sosyal yardımlardan faydalandığını söyleyen Kahtalı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gıda, eğitim, sağlık, şartlı nakit transferi ile proje desteklerini içine alan sosyal yardımlar kapsamında 2003 yılından bugüne kadar Malatya’mıza toplam 3,1 milyar TL kaynak aktarıldı. Bildiğinize üzere 2012 yılında bütün vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturan Genel Sağlık Sigortası uygulamasını başlattık. Bu kapsamda 2020 yılında 107 bin 988 kişiye 199,9 milyon TL, 2021 Ocak döneminde ise 105 bin 960 kişiye 16,6 milyon TL prim ödendi.”

“Güçlü kadın güçlü Malatya”
AK Parti olarak kadının bireysel ve toplumsal olarak güçlenmesi için birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Kahtalı, “Kadınlarımızı birçok alanda desteklemeye devam ediyoruz. Ülkemizin ve Malatya’mızın kadınlarla daha güçlü olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede şehrimizde, eşi vefat eden ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınlara iki ayda bir olmak üzere 650 TL maaş bağlandı. 2020 yılında eşi vefat eden ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan bin 342 kadına 4,3 milyon TL yardım yaptık. 12 Kasım 2018’de hayata geçirilen Çoklu Doğum Yardımı kapsamında 2020 yılında 231 haneye 459 çocuk için 433 bin TL, 2021 Ocak döneminde ise 101 haneye 202 çocuk için 59 bin TL yardım yaptık” ifadelerine yer verdi.
Milletvekili Kahtalı ayrıca, 15 Mayıs 2015 ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için ödenen Doğum Yardımı kapsamında Malatya’da 2020 yılında 8 bin 958 çocuk için 8 bin 605 anneye 3,9 milyon TL, 2021 Ocak döneminde ise 616 çocuk için 591 anneye 265 bin TL yardım yapıldığını dile getirdi.

“Her zaman dezavantajlı kesimlerin yanında olduk”
AK Parti hükümetleri olarak özellikle engelli, yaşlı, çocuk, kadın gibi dezavantajlı kesimlere her zaman destek olduklarını vurgulayan Kahtalı, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket ediyor, adımlarımızı da bu anlayış doğrultusunda atıyoruz. 2020 yılında 16 bin 498 yaşlımıza 127,1 milyon TL, 9 bin 254 engelli ve engelli yakınımıza 67 milyon TL, 2021 Ocak döneminde ise 15 bin 248 yaşlımıza 11 milyon TL, 8 bin 382 engelli ve engelli yakınımıza 5,8 milyon TL destek sağladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği üzere bu ülkede tek bir sahipsiz vatandaşımızı, muhtaç insanımızı bırakmayana kadar bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz inşallah” dedi.
Hakan Kahtalı ayrıca, anne veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük muhtaç çocuklara verilen Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında 2020 yılında Malatya’da 360 kişiye 431 bin TL, 1 Mart 2019’da başlatılan Elektrik Tüketim Desteği ile 150 KW saate kadar elektrik tüketim bedeli için 2020 yılında 21 bin 477 haneye 13,9 milyon TL, 2021 Ocak döneminde ise 28 bin 321 haneye 2,4 milyon TL destek sağlandığını da sözlerine ekledi.

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