Yeşilyurt Belediyesinin sosyal tesisleri, Covid-19 tedbirleriyle yeniden açılıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Sosyal Tesislerimiz, alınacak önlemlerle birlikte 3 Mart Çarşamba gününden itibaren vatandaşlarımıza yeniden hizmet vermeye başlayacaktır.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Sosyal Tesislerin ‘Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde’ yer alan mesafe koşulları göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlamasına uymak kaydıyla 07.0019.00 saatleri arasında hizmet vereceğini söyledi.

Sosyal Tesislerin kaliteli ve güzel hizmetlerinin yanı sıra zengin yemek menüsüyle Yeşilyurt’a farklı değerler kazandırdığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Belediyemiz iştiraklerinden Yeşilyurt İŞGEM İnşaat Lmt. Şirketi tarafından ilçemizin farklı bölgelerinde işletilen sosyal tesislerimiz, yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle uzun süredir kapalıydı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘Kontrollü Normalleşme” süreciyle birlikte sosyal tesislerimizi gerekli önlemler ve yapılacak düzenlemelerin ardından 3 Mart Çarşamba gününden itibaren yeniden hizmete açacağız. Ekiplerimiz bütün tesislerimizde açıklanan kuralların yerine getirilmesi konusunda çalışmalarını yürütüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen kural ve kaideleri harfiyen yerine getireceğiz. Kıymetli hemşehrilerimizi, her zaman olduğu gibi yine düzenli, temiz ve sağlıklı ortamlarda misafir edeceğiz. Sosyal tesislerimizde modern ve kaliteli hizmet anlayışından ödün verilmezken, rahat, sakin ve güzel bir ortamda keyifli vakit geçirmek isteyenlerin, ailesiyle birlikte nezih bir mekanda yemek yiyip konforlu ortamlarda günün yorgunluğunu atmak isteyenlerin uğrak noktası olmaya devam edecektir.” diye konuştu.

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