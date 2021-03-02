Şampiyonluk için kenetlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyonluk için kenetlendi

İHA

Şampiyonluk için kenetlendi

TFF 3.Lig 1.Grubun son 9 haftasında 27 puan toplayarak büyük bir başarı yakalayan Yeşilyurt Belediyespor’da tüm planlar şampiyonluk üzerine kuruldu. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular, 3 Mart Çarşamba günü kendi sahalarında oynayacakları Ofspor maçını da kazanarak galibiyet serisine bir halka daha eklemek istiyor.
TFF 3.Lig 1.Grubun ikinci yarısında başarılı bir grafik yakalayarak oynadığı 9 maçın tamamını kazanan Yeşilyurt Belediyespor, 03 Mart Çarşamba günü saat 14:00’de Yeşiltepe Spor Kompleksinde oynayacağı Ofspor engelini de 3 puanla aşarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha ortadan kaldırmayı hesaplıyor. Ofspor karşılaşması öncesinde Yeşilyurt TV mikrofonlarına konuşan Yeşilyurt Belediyespor Kaptanı Erhan Gözetlik, "İkinci yarı için çok güzel bir kamp dönemi geçirdik, aramıza katılan yeni arkadaşlarımızla güzel bir birliktelik yakaladık. Birbirimize inandık, oynadığımız maçlarda zaten bunu gösterdik. Hedeflerimiz var, buna ulaşmak içinde çok çalışıyoruz. Sezon sonuna kadar hiç yenilmeden giderek kupayı Malatya’ya getirmek istiyoruz. 9’da 9 yapan bir takıma karşı rakiplerimiz daha dirençli oynuyorlar, maçlarımız zor geçiyor. Rakiplerimiz bize karşı daha fazla kapanıyorlar, artı motivasyonla oynuyorlar. Bizlerde bunun bilinciyle hazırlanıyoruz. Fatsa’da 90+5’de, Payas’ da 90’da attığımız gol bizim hedefe olan inancımızı gösteriyor. 9’da 9 yapmak futbolda kolay bir iş değildir. Önümüzde çok zorlu bir Ofspor maçı var, bu maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
Yeşilyurt Belediyespor olarak güzel bir grafik yakaladıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Balan ise, "Güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz, bunun devamını getirmek içinde planlı, sistemli ve ciddi bir şekilde maçlarımıza odaklandık. Zorlu bir grupta yer alıyoruz, bunu bilerek hazırlanıyoruz. İkinci yarı için fikstür dezavantajımız halen devam etmesine rağmen takım olarak 9 maçlık galibiyet serisi yakaladık. Kendi sahamızda Ofspor ile ardından Diyarbakır’da bir final maçı oynayacağız. Bizim için her maç finaldir. İnşallah istediğimiz sonuçlarla döneriz, takımıma güveniyorum. Ofspor maçını kazanarak galibiyet serimize devam etmek istiyoruz. Başarıya ulaşmak için galibiyet noktasındaki istikrarlı süreç önemlidir. Bir maç kazan, bir maç berabere bir maç kaybetmek takımları bir yerlere götürmez. Geriye düştüğümüz birçok maçı kazandık, vazgeçmedik, pes etmedik. Kazanma alışkanlığı takımda ciddi bir moral ve motivasyon etkisi oluşturdu. Tabii ki bunu devam ettirmek önemlidir. Sonuna kadar bu mücadelenin içerisinde olacağımızı kazandığımız maçlarla gösterdik. Takımda çok iyi birliktelik yakaladık, futbolcularımız arasında tam bir kolej havası oluştu. Birbirine inanan ve güvenen bir ekip ruhuna ulaştık. Uzatmada gol yediğimiz halde pes etmeden mücadele ederek kazandığımız maçlar bunun açık bir göstergesidir. Takım olarak sahada bir karakter ve bir duruş sergiliyoruz. Çok zorlu maçlarımız var, bunları da kazasız atlatmak içinde canla başla çalışıyoruz. İç ve dış sahada hep final maçları oynayacağız” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Muzaffer Çelik’te, teknik ekip ve futbolculara sonuna kadar güvendiklerini ifade ederek, "Sezon başında yeni bir kadro kurmamız nedeniyle ilk etapta talihsiz sonuçlar aldık. İkinci dönem için yaptığımız kamp dönemi ve yeni takviyelerle birlikte arzu ettiğimiz takım yapılanmasına kavuştuk .Ekibimizde şu anda bir aile ortamı oluşturduk, teknik ekibimiz ve futbolcularımız çok iyi çalışıyorlar, arkadaşlık ortamının iyi bir düzeyde olması güzel sonuçları da peşinden getirdi. Kulüp olarak ta futbolcularımızın hakkını ve hukukunu gözetme noktasında üstümüze düşen görevleri yerine getirmekteyiz. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın destekleri ve bizim gayretlerimizi görüp hisseden teknik ekibimiz ve futbolcularımız da sahada daha özverili ve daha gayretli mücadele ederek güzel sonuçların altına imza atıyorlar. Takımın ödemelerini asla aksatmıyoruz, galibiyetlerden sonra hemen prim ve alacaklarını ödüyoruz. Kulüp olarak şu anda bu formayı terleten hiçbir futbolcumuza borcumuz yoktur. Herkes görevini yerine getirince başarıda kaçınılmaz oluyor. Kulübümüzde arkadaşlık, dostluk ve dayanışma hakimdir . İşini iyi yapan, gayretli, özverili, ahlaklı ve karakterli insanlardan kurulu bir ekip oluşturduk. Son 9 haftada ki galibiyetlerin kökeninde ; dürüstlük, ahlak ve terbiyenin yanı sıra futbolcularımızın birbirine inanması ve güvenmesi yatmaktadır. Biz birbirine inanmış ve güvenmiş futbolculardan kurulu kaliteli bir ekibiz.Bir bütün halinde hareket edip aile ortamını oluşturan teknik ekibimiz ve futbolcularımızın azmi ve gayretiyle birbirinden zorlu maçları kazandık. Yönetim olarak belirlenen hedeflere ulaşmak için gecemizi gündüzüme katıp çalışıyoruz, başarı için gerekli olan ne varsa yerine getiriyoruz. Bütün oyuncular bizim evlatlarımız, onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Oyuncularımızda inanılmaz bir gayret var, kafaya koydular başaracaklar. Bunun temelinde sevgi ve saygı var, artık para ikinci plandadır. Ofspor maçında kazanarak yolumuza kararlılıkla devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Malatya’da kaçak içki operasyonu
MİM-DER Başkanı Bülbüloğlu’na hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER MİM-DER Başkanı Bülbüloğlu’na hayırlı olsun ziyareti
Milletvekili Kahtalı'dan İnsan Hakları Eylem Planı değerlendirmesi
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı'dan İnsan Hakları Eylem Planı ...
Yeşilyurt Belediyesinin sosyal tesisleri, Covid-19 tedbirleriyle yeniden açılıyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesinin sosyal tesisleri, Covid-19 ...
Battalgazi’de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu için ilk kazma vuruldu Başkan Güder: “Malatya’mıza Ve Battalgazi’mize hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Battalgazi’de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu için ...
Yeni kontrollü süreç ile ekonomi canlanacak
YEREL HABERLER Yeni kontrollü süreç ile ekonomi canlanacak
Çocuklarının doğum gününde yetim ve öksüzleri sevindirdiler
YEREL HABERLER Çocuklarının doğum gününde yetim ve öksüzleri ...
Sosyal koruma kalkanından Malatya’ya 400 milyonluk kaynak
YEREL HABERLER Sosyal koruma kalkanından Malatya’ya 400 milyonluk ...
TMO’nun kayısıya etkisi konuşuldu
YEREL HABERLER TMO’nun kayısıya etkisi konuşuldu
Yeşilyurt'ta 28 Şubat paneli
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta 28 Şubat paneli
Covid-19 pandemisi sürecinde işletmelerin kanuni hakları anlatıldı
YEREL HABERLER Covid-19 pandemisi sürecinde işletmelerin kanuni ...
Malatya’da da öğrenciler ders başı yaptı
YEREL HABERLER Malatya’da da öğrenciler ders başı yaptı
Çiğ köftede hileye dikkat
YEREL HABERLER Çiğ köftede hileye dikkat
Malatya'da torbacı operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da torbacı operasyonunda 3 tutuklama
Malatya'da baba ve oğlu kazada yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da baba ve oğlu kazada yaralandı
Yazıhan'ın muhtarlarından Başkan Gürkan'a teşekkür
YEREL HABERLER Yazıhan'ın muhtarlarından Başkan Gürkan'a teşekkür
Şehit Özbey’in ailesine şehadet belgesi
YEREL HABERLER Şehit Özbey’in ailesine şehadet belgesi
Beşiktaş kafilesine Malatya'da coşkulu karşılama 
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesine Malatya'da coşkulu karşılama 
Beşiktaş’a Malatya’da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Beşiktaş’a Malatya’da coşkulu karşılama
Hafriyat taşıyan araçlar denetlendi
YEREL HABERLER Hafriyat taşıyan araçlar denetlendi
34 yıllık Oda Başkanı Mehmet Özpolat vefat etti
YEREL HABERLER 34 yıllık Oda Başkanı Mehmet Özpolat vefat etti
Çınar: “Daha yeşil, daha güzel bir Yeşilyurt için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Çınar: “Daha yeşil, daha güzel bir Yeşilyurt için ...
28 Şubat'ın kaybettirdikleri anlatıldı
YEREL HABERLER 28 Şubat'ın kaybettirdikleri anlatıldı
Çınar: “Yatırımcılarımıza modern ve nitelikli sanayi alanları kazandırıyoruz”
YEREL HABERLER Çınar: “Yatırımcılarımıza modern ve nitelikli sanayi ...