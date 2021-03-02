MİM-DER Başkanı Bülbüloğlu’na hayırlı olsun ziyareti

Yeşilder Yönetim Kurulu Başkanı Mümtaz Toy, As Başkan Ahmet Mercan ve Kadın Kolları üyeler, Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu’na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiler.

Sıcak ve samimi havada gerçekleşen ziyarette Yeşilder’in faaliyetleri ve çalışmaları hakkında kısa bilgilendirme yaptı. Yeşilder As Başkanı Ahmet Mercan ise yaptığı konuşmada, "Yeşilder’in 10.kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, şehrimizin aktif, dinamik STK’larını ziyaret ederek, fikir alış veriş bulunmaya gayret gösteriyoruz. Mehmet Bülbüloğlu başkanımız, göreve geldikten sonra Malatya için kıymetli işler yaptığını görmekteyiz. Ortak sevdamız Malatya için tüm gücüyle gayret sarf ettiğine tanık oluyoruz. Kendisine ve Yönetim kurulunda ki arkadaşlarına başarılar diliyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Bülbüloğlu ise yaptığı konuşmada “ Mimder olarak, şehrimizin tüm etkili kurum ve kuruluşlarıyla istişare etmeyi önemsiyoruz. Daha yaşanabilir bir Malatya inşa etmek için hep birlikte, ortak akıl içerisinde hareket etmenin önemini biliyoruz. MİMDER olarak, şehrimize değer katan, doğru işler yapan tüm STK’ların yanında olmaya özen gösterdiklerini" diye konuştu.

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