Malatya’da kaçak içkiden 2 gözaltı

Malatya’da 65 litre kaçak alkollü içki gele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Arapgir ilçesi Onar Mahallesi'nde, jandarma tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu A.Ç. ve E.Ç. isimli şahısların kaçak alkol imal ve ticareti yaptıkları duyumu alındı. Adli makamlarca alınan arama kararına istinaden şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada toplam 65 litre kaçak alkollü içki, şişelere yapıştırılmak üzere hazırlanan 900 adet şarap tanıtım etiketi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli şahısların ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.