Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 00 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada N’Sakala’nın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.

23. dakikada Hadebe'den topu kapan Larin’in ceza sahası içine girip pasını Aboubakar’a çıkardı. Aboubakar, ceza sahası içinde bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

24. dakikada defansın arkasına sarkan Mustafa'nın ceza sahası içine sol taraftan girip, çaprazdan vuruşunda kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

39. dakikada ceza sahası dışından Mustafa'nın vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı gitti.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halis Özkahya xx, Ali Saygın Ögel xx, Hakan Yemişken xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Issam Chebake xx, Wallace xx, Hadebe xx, Karim Hafez xx, Zeki Yavru xx, Acquah xx, Mustafa Eskihellaç xx, Adem Büyük xx, Stephan Mallan xx, Benjamin Tetteh xx

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Eric Ndizeye, Fernando Zuqui, Ahmet Ildiz, Aly Malle, Fofana, Umut Bulut, Jetmir Topalli, Doğukan Emeksiz

Teknik Sorumlu: Hakan Çalışkan

Beşiktaş: Utku Yuvakuran xx, Valentin Rosier xx, Welinton xx, Vida xx, N'Sakala xx, Necip Uysal xx, Josef De Souza xx, Atiba xx, Rachid Ghezzal xx, Cyle Larin xx, Aboubakar xx

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Adem Ljajic, Bernard Mensah, Dorukhan Toköz, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Ajdin Hasic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sarı kart: Benjamin Tetteh (Yeni Malatyaspor)

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