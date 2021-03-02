Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 10 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sol taraftan N'Sakala'nın ortasında ceza sahası içine yakın bir noktada topu alan Larin'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

59. dakikada Aboubakar'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Atiba'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 01

61. dakikada sol taraftan Ghezzal’ın kullanıldığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Welinton'ın vuruşunda meşin yuvarlak sol taraftan dışarı gitti.

79. dakikada Rosier'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.

87. dakikada Mustafa'nın sağ kanatta ortasında ceza sahası içinde seken topu alan Chebake’in sağdan son çizgiden vuruşunda kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+3. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Chebake’nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halis Özkahya xx, Ali Saygın Ögel xx, Hakan Yemişken xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Issam Chebake x, Wallace x, Hadebe x, Karim Hafez x, Zeki Yavru x, Acquah x (Ahmet Ildiz dk. 72 x), Mustafa Eskihellaç x, Adem Büyük x, Stephan Mallan x (Fofana dk. 75 x), Benjamin Tetteh x

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Eric Ndizeye, Fernando Zuqui, Aly Malle, Umut Bulut, Jetmir Topalli, Doğukan Emeksiz

Teknik Sorumlu: Hakan Çalışkan

Beşiktaş: Utku Yuvakuran xx, Valentin Rosier xxx, Welinton xx, Vida xxx, N'Sakala xx, Necip Uysal xx (Bernard Mensah dk. 46 x), Josef De Souza xx, Atiba xxx, Rachid Ghezzal xx (Gökhan Töre dk. 74 x), Cyle Larin xx, Aboubakar xx (N'Koudou dk. 85 ?)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Atiba (dk. 59) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Benjamin Tetteh, Issam Chebake (Yeni Malatyaspor)

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