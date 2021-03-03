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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Budaklı Göleti Sulama İnşaatı sözleşmesi imzalandı

İHA

Budaklı Göleti Sulama İnşaatı sözleşmesi imzalandı

Malatya’nın Hekimhan İlçesindeki 2 bin 250 dekar tarıma elverişli arazinin cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanmasını öngören Budaklı Göleti Sulaması İnşaatı işine ait sözleşme imzalandı.
Yapımı tamamlanarak su tutma işlemi gerçekleştirilen temelden 46 metre yüksekliğinde ve kil çekirdekli homojen dolgu tipinde inşa edilen Malatya Hekimhan Budaklı Göletinde depolanacak 1 milyon 380 bin metreküp su susuz araziler suya kavuşacak.
Budaklı Göleti Sulaması işine ait sözleşme kapsamında, 2 bin 250 dekar tarıma elverişli arazinin cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması sağlanacak.
Sulama şebekesi yapıldıkça aşamalı olarak araziler suya kavuşacak.

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