Kavga eden mahkumlar birbirini yaraladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da kasten adam öldürme suçundan tutuklu iki mahkum, yumruklu kavgada birbirlerini yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Malatya Yeşilyurt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi. Kasten öldürme suçundan tutuklu A.A. ve kasten öldürme suçundan tutuklu B.D. isimli hükümlü tutuklular, birbirlerini yumruklayarak yaraladı. Cezaevi Savcısının talimatları doğrultusunda iki hükümlü hakkında jandarma tarafından adli ve idari işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.