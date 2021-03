Suriyeli aşiretler Esad’ı istemiyor

İç savaşın 10 yıldır sürdüğü Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad’ın 2021 yılında seçime gidileceğini açıklamasının ardından Malatya’da yaşayan Suriyeli aşiret üyeleri, "Esad hangi yüzle seçime girecek" diyerek duruma tepki gösterdi.

Ülkelerindeki iş savaşın ardından Türkiye’ye sığınan ve Malatya’da yaşayan Suriye’nin Abraz Aşireti mensupları, Esad’ın seçimde tekrar aday olacağını açıklamasına tepki gösterdi. Abraz Aşireti adına açıklama yapan Muhammed Ahmet El Mişel, Beşar Esad’ın asla kendilerini temsil etmediğini ifade ederek, “10 yıldır ülkemizde savaş sürüyor, her gün zulüm ve katliamlar yaşanıyor. 10 milyon insan göçmen duruma düştü, kadın, çocuk, yaşlı demeden 1 milyon insan katledildi. Suriye savaş alanına döndü. Her yer harabe oldu” dedi.

Esad’ın halkına zulmetmek için farklı ülkelerden değişik birçok terör grubunu da ülkeye soktuğunu ifade eden Mişel, “Esad utanmıyor mu, bu kadar halka zulmetti, nerde musibet varsa ülkeye getirdi. Sonra seçime girmek istiyor, halka ne diyecek, ben sizi öldürüyorum bizi seçin mi diyecek" ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin her zaman mazlum halkın yanında olduğunun da altını çizen Mişel, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz. Bütün Müslümanlar adına kendisine teşekkür ediyoruz. Türk halkı ve devleti her zaman mazlum Suriye halkının yanında olmuştur. Bizlere her zaman destek veren AFAD’a da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

