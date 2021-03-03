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Tüfenkci’den İnsan Hakları Eylem Planı ve Anayasa açıklaması AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci: “Özgür birey, güçlü ve daha demokratik bir toplum için bu eylem planı ortaya çıktı”

İHA

Tüfenkci’den İnsan Hakları Eylem Planı ve Anayasa açıklaması AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci: “Özgür birey, güçlü ve daha demokratik bir toplum için bu eylem planı ortaya çıktı”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın güçlü toplum özgür birey felsefesinden ortaya çıktığını belirterek, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesini temel alan bir anlayış içerisinde ortaya çıktı. Özgür birey, güçlü ve daha demokratik bir toplum için bu eylem planı ortaya çıktı” dedi.
Bir TV programına konuk olan Milletvekili Tüfenkci, İnsan Hakları Eylem Planı, Yeni Anayasa çalışmaları ve muhalefet partileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın güçlü toplum için şart olduğunu belirten Tüfenkci, “Maddi ve manevi olarak insan haklarının daha da korunduğu, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesini temel alan bir anlayış içerisinde ortaya çıktı. Özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir toplum ve Türkiye için bu eylem planı ortaya çıktı. Tabi bazıları şunu sorabilir şimdi mi aklınıza geldi bu? AK Parti kurulduğunda Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şunu ifade etmişti, ‘Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.’ Gerçekten de Türkiye’nin geçmişinde insan hakları karnesine baktığımızda gerçekten olumlu olmayan ve 28 Şubat gibi bir süreç yaşamış Türkiye gerçeği vardı. Ak Parti ile beraber demokratikleşme hamlesi, insan haklarındaki tavırların eylemlerin doğruluğu, tutukluluk sürelerinin kısalması, cezaevleri şartlarının iyileştirilmesi gibi birçok konuda iyileştirmeleri gördük, görmeye de devam ediyoruz. Bugün gelinen nokta itibariyle bunların da üzerine koymak gerektiği ve dolayısıyla yeni bir heyecanla insan hakları eylem planımızı Cumhurbaşkanımız açıkladı. Tabi biz noktada önerilere de eleştirilere de açığız. Ama en önemlisi bu yargı reformuyla beraber, yeni İnsan Hakları Eylem Planı ile berabere yeni bir Anayasa yapma isteğimiz var. Cumhur İttifakı olarak da bu konu desteklenip, Anayasa çalışmalarına da start verildi. 82 Anayasası, bugün yürürlükte olan Anayasa bir darbe Anayasasıdır. 18 yıllık iktidarımız döneminde sürekli iyileştirmeler ve düzenlemeler yapmamıza rağmen bu Anayasa’nın beklentileri karşılamadığı ortadadır.
“Hadi yapalım dediğimizde kıvırmaya başlıyorlar”
Tüfenkci, muhalefetinin Anayasa çalışmalarına destek olması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:
“Eğer muhalefet samimi ise işte bir fırsat. Gelsinler bu taşın altına ellerini koysunlar ve hep birlikte Türkiye’nin geleceği ve bekası için yeni bir Anayasa yapalım.
Daha önce yeni bir Anayasa isteği her parti tarafından dile getirildi. Fakat biz hadi yapalım dediğimizde bir bakıyorsunuz bahaneler üretmeye başlıyorlar. Deyim yerindeyse kıvırmaya başlıyorlar. İyi de siz daha önce Anayasa için gizli gizli görüşmüyor muydunuz?”
“İYİ Parti’nin söylemleriyle eylemlerini netleştirmesi lazım”
Tüfenkci, muhalefet partisi İYİ Parti’yi de samimiyet konusunda eleştirerek,
“İyi Parti’nin söylemleriyle eylemlerini netleştirmesi lazım. Bir televizyona çıkıp birilerine mesaj vermek için ben falanla kahvaltı yapıp, bir tarafta da başka bir söylemle ‘bakın aramızda bu kadar mesafe var’ deyip, insanları aldatmasınlar. Aldılar üzerinden siyaset yapmayıp, samimiyet üzerinden siyaset yapsınlar. Gerçekten yaptıkları ittifaktan utanıyorlarsa veya şehitlerimizden utanıyorlarsa laf kalabalığı da yapmasınlar. Onlar ne derlerse desinler ama millet sonuçta yaptıklarına bakar. Yani siz sandıklarda iş birliği yaparız ama diğer tarafta şöyle yaparız, böyle yaparız diyemezsiniz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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