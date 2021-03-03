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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afet risk azaltma planına önem

İHA

Afet risk azaltma planına önem

Malatya’da düzenlenen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısında, afet anında yapılacaklar görüşüldü.
Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Aydın Baruş, İl AFAD Müdürü Mustafa Türker, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, STK Temsilcileri ve ilgili daire amirleri katıldı. Toplantının başlangıcında İl AFAD Müdürü Mustafa Türker, yaptığı bilgilendirme sunumunda, afet önlemleri hakkında bilgi aktardı. Türker, “İl afet risk azaltma planlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla, şehirlerde güvenli bir yaşam sağlamak, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak ve önlemek, afet risk azaltma bilinci oluşturmak, kaynakların etkili kullanımını sağlamak, paydaşlar arasında iş birliğini artırmak, afet sırasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak amaçlanmaktadır.
Afetlerin sayısı ve sıklığı ile birlikte verdikleri sosyal ve ekonomik zararlar son yıllarda katlanarak artmaktadır. Bu kayıplarla başa çıkabilmek tek başına müdahale odaklı bir yönetim anlayışından ziyade risk odaklı bir yönetim anlayışıyla mümkündür” ifadelerini kullandı.
Bu amaçlarla Türkiye’de afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması çalışmaları kapsamında il afet risk azaltma planı hazırlık çalışmalarına başlanmış bulunduğuna dikkat çeken Türker, “ İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), ilin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren, sorumluları tanımlayan bir plandır.
İl afet risk azaltma planlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde sayısız paydaş bulunmaktadır. Bu paydaşlar; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardır. Çok paydaşlı bu süreç, birden çok sektörün katılımıyla planların hazırlanmasında ve uygulanmasında iş birliği içinde bütüncül bir yaklaşım ortaya konulmasını amaçlar” dedi.
Vali Aydın Baruş da, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) için topyekûn katılım ve kurumlar arası kuvvetli iletişim ile başarı sağlanacağını vurgulayarak, “Bu toplantıyı yapmamızın amacı Afet Risk Azaltma Planının ne kadar önemli ve üzerinde durulması gerektiğidir. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın, STK’ların ve vatandaşlarımızın bu planın oluşmasına ellerinden gelen tüm katkıyı yapmasını sağlamak. Böylece oluşturacağımız plan, sağlam, sağlıklı, öngörülebilir ve gelecekte bizi afetler karşısında hakim durumda olmamızı sağlayacaktır. İlimiz deprem bakımından hassasiyet taşıyan iller arasında olması, iklim değişikliği nedeniyle sel gibi bölgesel afetlerin meydana gelmesi, hala gündemimizde olan salgın hastalıkların insanlığı tehdit etmesi açısından afetlere hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha anladık” şeklinde konuştu.
Afet Yönetiminin 3 aşamadan oluştuğunu belirten Vali Baruş, “ 1. Aşama ‘Riski Azaltma’ aşaması, afet meydana gelmeden önce alınabilecek tedbirleri içerir. 2. Aşama ‘Müdahale’ ve 3. Aşama İyileşmedir. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız ‘Riski Azaltma’ aşamasının öneminin anlaşılması için çalışma başlattı. Bu yılın “Afet Eğitim Yılı” olmasının sebebi; tüm toplumun bütün kesimleriyle afete hazırlık çalışmalarında yer almasını ve afet konusunda bilinçli olmasını sağlamak. Afet sonrası can ve mal kayıplarının azami ölçüde azaltılması ve insanlarımızın can güvenliğinden emin olmasının sağlanmasını amaçlıyor.
İlimizin genel durumunun çok iyi bilinmesi, ilimize ilişkin sağlıklı verilerin toplanması gerekiyor, bu konuda tüm kurum ve kuruluşlarımıza önemli görevler düşüyor. Mevcut durumu ve insan kaynağımızı iyi değerlendirmemiz lazım. 2. Aşamada ilimizin karşı karşıya kalabileceği risklerin çok iyi analiz edilmesi lazım. Ve bu risklerin neler olabileceğinin sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi lazım. 3. Aşamada da sahip olduğumuz kaynağın bu riski ne kadar azaltabileceğinin öngörülmesi lazım. Mevcut durum değerlendirmesinin ardından il olarak amacımız, hedeflerimiz, varmak istediğimiz noktaların çok iyi tespit edilmesi gerekiyor. İl Afet Risk Azaltma Planımız son aşamada İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunda değerlendirildikten sonra netleşecek. Bu plan çerçevesinde herhangi bir afetle karşılaştığımızda afete hazırlıklı olmak ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak için bu planda öngörülen tedbirlere de azami şekilde riayet edilmesi bakımından tüm kurum ve kuruluşlarımıza bu planın gerekleri duyurulacak, sorumlulukları belirtilecek. Bir afet karşısında devlet olarak, kurum ve kuruluşlar olarak tüm kaynaklarımız doğrultusunda, seferberlik halinde, birlikte çalışarak karşılaştığımız problemleri çözmeye çalışacağız” diye konuştu.

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